Vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas ở Bình Dương 1 người bị thương: Nạn nhân bị bỏng 82%

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại căn nhà thuộc tổ 3, khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp làm 1 người bị thương.



Nạn nhân được xác định là chị N.T.B.C. (SN 2003, quê tỉnh Cà Mau).

Liên quan đến vụ việc, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Theo bệnh viện, bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng bỏng 82% diện tích cơ thể, 10% độ III, bỏng hô hấp.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân vào khu vực săn sóc đặc biệt để tiến hành điều trị tích cực, chăm sóc giảm đau, bù dịch...

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: A.X

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 6h45 ngày 17/11, phòng trọ tại tổ 3, KP.Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn.

Sau đó, chị N.T.B.C. tháo chạy ra ngoài, trên người bị bỏng. Người dân sau đó đưa chị C. đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong phòng trọ bị văng tung tóe ra ngoài, mái tôn bị hất văng. Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân là do khí gas bị rò rỉ đường ống dẫn gas từ bình 12,5kg đến bếp gas lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn, áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động phát sinh nhiệt gây cháy, tạo áp suất lớn gây nổ.