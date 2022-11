TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên; tin mới vụ nổ súng vào đám cưới

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Như Dân Việt đã thông tin: Sau khoảng 12 giờ đồng hồ điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng cướp chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm cướp ngân hàng (áo trắng) ở Thái Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Qua điều tra, bước đầu đối tượng này khai nhận, do cắm xe ô tô của gia đình để lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng nhưng lại bị thua. Do đó, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ số tiền gần 394 triệu đồng. Còn 290 triệu đồng đối tượng khai nhận đã trả tiền cắm xe ô tô.

Được biết, Phạm Đức Anh đã có vợ con và chưa từng có tiền án, tiền sự tại địa phương.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ chiều 14/11, trên địa bàn phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh Ngân hàng VietinBank.

Theo camera an ninh ghi lại, đối tượng gây ra vụ cướp là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Đối tượng mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng đen...

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp để truy bắt đối tượng.

Vụ nổ súng vào đám cưới ở Bình Thuận: Một đối tượng ra trình diện

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), đối tượng Nguyễn Phi Phương (SN 1992, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã mang 1 khẩu súng đến cơ quan công an nộp.

Thông tin ban đầu cho biết, một người tên T. (trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam) và anh Nguyễn B. (SN 1990, trú thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) có mâu thuẫn về việc vay mượn tiền.

Đối tượng Nguyễn Phi Phương và khẩu súng tang vật. Ảnh CACC

Hay tin anh Nguyễn B. tổ chức đám cưới tại nhà, ông T. đã báo cho nhóm Nguyễn Phi Lâm (SN 1994), Lê Chí Phương (SN 1989), Hồ Tuấn Phát (SN 1983, cùng ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đến đòi tiền giúp.

Khoảng 21h tối 12/11, Lâm cùng Phương, Phát, tới nhà anh Nguyễn B. để đòi nợ cho ông T.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vả và xô xát ẩu đả lẫn nhau. Bị nhóm người nhà ông Nguyễn B. đánh trả, nhóm của Lâm, Phát, Phương, bị thương tích. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Còn Phát, Phương thì tới trạm y tế băng bó vết thương.

Hay tin Lâm bị đánh nhập viện, Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm) liền lấy khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn.

Khi đến nhà ông Nguyễn B., đối tượng Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, 1 viên hướng xuống đất. Nghe tiếng súng, người nhà ông Nguyễn B. bỏ chạy tán loạn.

Chưa chịu dừng lại, Phương đưa súng vào cửa chính của nhà ông Nguyễn B. bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.

Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng thì được người cậu ruột can ngăn và nhiều người xung quanh đưa Phương về nhà. Trên đường về, Phương đã bỏ số đạn còn lại, súng đem cất giấu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng được camera ghi lại. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét các đối tượng liên quan.

Biết không giấu được, chiều 13/11, Phương mang khẩu súng đã sử dụng lên Cơ quan Công an giao nộp và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét nguồn gốc khẩu súng ngắn màu đen mà Nguyễn Phi Phương đem giao nộp. Công an cũng tiến hành truy xét các đối tượng liên quan tham gia trong vụ việc trên, để củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can vụ người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau, ngày 15/11, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi "Giết người".

Hình ảnh người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có văn bản phản hồi về thông tin Nguyễn Văn Xuân - nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Theo ông Hải, năm 1986, ông Xuân được nhận vào công tác tại Trạm dự báo cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh (thời điểm này Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc UBND huyện). Đến khoảng đầu năm 1991, ông được điều động, phân công về công tác tại Trạm kiểm soát lâm sản Cái Tàu thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh.

Trong thời điểm này, ông Xuân đã bị đơn vị thi hành kỷ luật về việc không chấp hành các nội quy, quy định của ngành với hình thức kỷ luật buộc thôi việc đưa ra khỏi lực lượng kiểm lâm.

"Qua xác minh, ông Xuân bị kỷ luật với hai nội dung chính, một là phát ngôn không tôn trọng, nói xấu lãnh đạo, vi phạm thứ hai là làm kiểm lâm mà mua bán lâm sản bị kiện", ông Hải thông tin thêm.

Như đã thông tin, theo hình ảnh camera tại một khách sạn ở phường 5, TP.Cà Mau ghi lại vào tối 10/11, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của một người phụ nữ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ nằm ôm đầu chịu trận.

Sau một lúc đánh liên tục vào người phụ nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Một lúc sau, người ở trong phòng kế bên có vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại.

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, người phụ nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Kỷ luật cán bộ Sở ở Đà Nẵng ném tiền lẻ trong quán ăn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/11, lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở này) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đ.C.P, Phó Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất với hình thức khiển trách.\

Theo đó, ông P. là người ném tiền trong quán bún ở Đà Nẵng được đăng tải trên trạng mạng xã hội Facebook trước đó.

Theo Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, với vai trò là Phó Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, đảng viên, nhưng ông P. có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông đang sinh hoạt và công tác. Điều này đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Tài nguyên-Môi trường.

Một cán bộ bị tố ném tiền trong quán ăn tại Đà Nẵng. Clip: MXH

Đồng thời, hành vi của ông P. cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Vì vậy, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở TN&MT Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phước.

Về dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P, cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan và xác định hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

Được biết, hiện ông P. đã trở lại làm việc sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên H.T đăng tải đoạn video kèm nội dung về vụ việc về một người đàn ông được cho là cán bộ Sở ở Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn.

Theo nội dung trên tài khoản H.T, do quán đông và có trả lại tiền thừa cho khách khoảng 16 tuổi (25.000 đồng). Vì không có tiền chẵn nên nhân viên mới trả lại bằng tiền lẻ.

"Sau đó, ông bố quay lại quán ném tiền và nói 'tụi bây đưa rác cho con tau à?' và nhấn mạnh 'nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu'", tài khoản này viết.

Chủ quán ăn cho biết, sau khi ném tiền, người đàn ông trên có tát anh T. một cái. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người đến quán anh T. đe dọa.

Nữ Phó Chủ tịch phường mất liên lạc bị người hùn tiền mua đất gửi đơn đến công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đang làm quy trình họp xử lý đối với bà N.T.T.H – Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, vì hơn 1 tháng nay bỏ nhiệm sở không lý do, để báo cáo UBND TP.Quy Nhơn trước 30/11.

Nữ Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng hơn 1 tháng nay đã tự ý bỏ nhiệm sở, không lý do. Ảnh: Dũ Tuấn

Trong thời gian bỏ nhiệm sở, nhiều đơn thư tố giác, trình báo bà H nợ nần được gửi đến Đảng ủy, UBND phường Ghềnh Ráng, Công an phường Ghềnh Ráng, Công an TP.Quy Nhơn.

Riêng Công an phường Ghềnh Ráng nhận được 3 đơn thư trình báo của người dân về việc bà H nợ tiền không trả.

Theo Công an phường Ghềnh Ráng, do các đơn thư chưa có dấu hiệu tội phạm nên trước mắt đơn vị đã hướng dẫn người dân gửi qua tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền, quy định.

Trước đó, Công an TP.Quy Nhơn cũng đã có phiếu hướng dẫn đối với bà P.T.M (SN 1975, phường Ghềnh Ráng) về việc bà này hùn vốn làm ăn với bà H - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng để mua bán bất động sản chia lãi, nhưng sau đó thất hứa không chịu trả tiền.

Trong đơn gửi công an, bà M trình bày, trước đó bà H rủ góp vốn 400 triệu đồng mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ vốn góp. Tuy nhiên, sau khi bán đất bà H chỉ mới trả cho bà M 100 triệu đồng tiền gốc, còn nợ gốc 300 triệu đồng và 86,4 triệu đồng tiền lãi bà H hứa 15/9/2022 sẽ trả nhưng sau đó thất hứa.

Công an TP.Quy Nhơn cho biết, nội dung thể hiện trong đơn thư bà M chưa có dấu hiệu tội phạm, do đó có thể gửi đơn khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhân dân TP.Quy Nhơn để được xem xét, giải quyết.

Từ ngày 15-29/9, bà H có đơn xin nghỉ phép trong vòng 15 ngày, với lý do giải quyết việc gia đình.

Tuy nhiên, khi hết phép cho đến nay thì bà này vẫn không đến cơ quan làm việc, cũng như không trình bày lý do bỏ nhiệm sở, mất liên lạc, người thân cũng không biết bà này đi đâu.

Bà H đang phụ trách mảng văn hoá – xã hội tại UBND phường Ghềnh Ráng, do không đến trụ sở làm việc nên công việc này, tạm thời do Chủ tịch UBND phường trực tiếp đảm nhận.

Nữ nhân viên spa tử vong nghi do tự tiêm hoá chất để làm đẹp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/11, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân chị H.T.H.T (27 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chị T hành nghề spa. Tối 14/11, tại nhà mình ở ấp 5, xã Tân Hưng, chị T mang bộ dụng cụ spa vào nhà tắm.

Sau đó, chị T được cho là tự tiêm hoá chất vào bụng để làm thẩm mỹ cho chính mình. Sau khi tiêm, chị T có biểu hiện bị co giật, ngã xuống nhà tắm.

Phát hiện sự việc, gia đình đã vội đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến sáng 15/11, nạn nhân đã tử vong.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại.

Qua tìm hiểu, chị T trước đó có học nghề thẩm mỹ ở TP.HCM, sau đó về quê nhà hành nghề thẩm mỹ, làm đẹp tự do trên địa bàn.