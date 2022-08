Vụ nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị sát hại: Người chồng đối mặt khung hình phạt nào?

Nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị chồng ra tay sát hại

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 14/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Nghi phạm Nguyễn Đình Lượng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự quản thúc của cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h 30 ngày 13/8, trong lúc cãi cọ, Hoàng Văn Lượng đã dùng dao sát hại vợ là chị T. (SN 1992) tại nhà riêng (chị T. là cảnh sát cơ động). Sau khi giết vợ, Lượng đã dùng dao cắt cổ tay để tự tử.

Phát hiện án mạng, người thân của Lượng đã báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 vợ chồng Lượng đi Bệnh viện đa khoa huyện An Dương cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, chị T. đã tử vong.

Về phần nghi phạm, sau khi sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, Lượng đã được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp điều trị. Hiện, nghi phạm này đã qua cơn nguy kịch. Được biết, chị T. và Lượng đã ly hôn nhưng vẫn chung sống với nhau.

Sát hại vợ có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây những vụ án mạng thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gia tăng.

Đây là một thực trạng đáng báo động, cơ quan chức năng liên quan cần có biện pháp can thiệp, phòng ngừa để giảm thiểu tình trạng này.

Theo vị luật sư, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi phạm tội của nghi phạm để xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu thấy, với hành vi giết vợ mình, nghi phạm có thể phải đối diện với tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Bởi hành hành vi của người chồng đã có dấu hiệu cấu thành tội này. Người chồng đã dùng hung khí nguy hiểm là dao, thể hiện sự côn đồ hung hãn, sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn bạo.

"Khoản 1 Điều 123 quy định, nào giết người thuộc một trong các trường hợp như: Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" – luật sư Khuyên nói về khung hình phạt của tội giết người.

Ngoài ra, vị luật sư cho biết thêm, giết người là hành vi tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng, quyền sống của người khác.

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm. Lỗi của người phạm tội giết người có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp.

Theo quy định tại Điều 10 Bộ luật hình 2015, lỗi cố ý trực tiếp giết người là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhiều khả năng hoặc tất yếu làm nạn nhân chết nhưng vẫn mong muốn nạn nhân chết.

Lỗi cố ý gián tiếp giết người là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể làm nạn nhân chết, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hoặc chấp nhận hậu quả nạn nhân chết.