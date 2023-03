Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong vì TNGT ở Ninh Thuận: Truy tố Hoàng Văn Minh ra Tòa án quân sự

Ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Văn Minh

Theo đó, thông báo số 108/TB-VKSKV2 do Trung tá Trịnh Văn Biển, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không-Không quân ký.

Nội dung nêu rõ: Căn cứ điều 42 và Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không – Không quân đã ban hành cáo trạng truy tố ra Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 để xét xử bị can Hoàng Văn Minh.

Theo đó, Hoàng Văn Minh (SN 1986, ngụ tỉnh Ninh Thuận, khi phạm tội là thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ TNGT khiến nữ sinh lớp 12 tử vong. (Ảnh: Quang Đăng)

Các bị can: Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị can Minh) và bị can Phạm Văn Võ (SN 1972), ngụ tỉnh Bình Dương, chú bị can Minh về tội "khai báo gian dối", quy định tại Khoản 1 Điều 382 Bộ luật hình sự.

Cũng theo ông Hùng, gia đình cũng đã nhận được giấy báo số 02/2023/TLST-HS do Thượng tá Bùi Huy Trung, Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 5 về việc thụ lý vụ án hình sự liên quan đến cái chết của con gái ông.

Giấy báo nêu rõ: Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 5 đã nhận hồ sơ và cáo trạng số 102/CT-VKSKV2 của Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không-Không quân về việc truy tố đối với bị can Hoàng Văn Minh; bị can: Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993 - là vợ bị can Minh) và bị can Phạm Văn Võ (SN 1972), ngụ tỉnh Bình Dương, chú bị can Minh.

Giấy báo cũng nêu rõ, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 sẽ đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn 2 tháng theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2023.

Clip ghi lại vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12, con ông Hồ Hoàng Hùng tử vong.

Đã phân công Thẩm phán xét xử

Cũng theo Hồ Hoàng Hùng, ông cũng đã nhận được các Quyết định do Thượng tá Bùi Huy Trung, Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 5 về việc phân công Thẩm phán và Thư ký giải quyết và xét xử vụ án hình sự nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Ảnh cắt từ clip

"Gia đình cũng mong muốn các cơ quan chức năng xét xử đúng người, đúng tội để con gái ông ra đi được thanh thản...", ông Hùng cho biết.

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã có công văn thông báo về việc kết thúc điều tra hình sự vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Khai báo gian dối", xảy ra vào ngày 28/6/2022 tại đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.