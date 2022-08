Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Tội danh thiếu tá Hoàng Văn Minh bị khởi tố có khung hình phạt thế nào?

Khởi tố thiếu Hoàng Văn Minh

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - không quân đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Văn Minh (36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) vì liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở tỉnh Ninh Thuận.

Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: TN

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không - không quân phê chuẩn.

Hoàng Văn Minh có hành vi lái ôtô chuyển hướng thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe máy do nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển chạy cùng chiều trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hậu quả nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong, ôtô và xe máy hư hỏng. Hành vi của ông Minh đã phạm khoản 1 Điều 260 tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tội danh thiếu tá Hoàng Văn Minh bị khởi tố có khung hình phạt thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Khách thể của tội phạm này là trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối tượng tác động của tội phạm này là phương tiện giao thông đường bộ bao gồm: xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Điều này căn cứ vào Luật Giao Thông đường bộ để xử lý.

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ mà chưa gây ra thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì chưa cấu thành tội phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật.

Đây là tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất, tức là vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra đối với hành vi phạm tội khi có hậu quả xảy ra.

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được thực hiện do lỗi vô ý do tự tin hoặc do cẩu thả.

Vô ý do tự tin là trong trường hợp người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Vô ý do cẩu thả là trường hợp người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ không thấy trước hành vi của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Về khung hình phạt, theo luật sư Hòe, tội danh này có 4 khung hình phạt. Trong đó khoản 1 mà Hoàng Văn Minh bị khởi tố quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp như làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

"Như vậy, sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh là có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên" – luật sư Hòe nhấn mạnh.