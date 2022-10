Vụ ô tô "điên" tông vào rạp đám tang, nhiều người nhập viện cấp cứu: Nam tài xế khai gì?

Sáng 12/10, Công an huyện Đức Huệ (Long an) thông tin, đơn vị đã làm việc với nam tài xế điều khiển xe ô tô bất ngờ đâm vào rạp đám tang. Theo đó, Nguyễn Hữu Lâm (sinh năm 1977, ngụ 48 QL13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), điều khiển xe ô tô con BKS: 51A-648.58 chở vợ là Hoàng Thị Thanh Xuân (sinh năm 1979, cùng ngụ tại địa chỉ trên), lưu thông hướng cầu Rạch Cối ra hướng ngã ba Ấp 6 trên đường tỉnh 838.

Ô tô 4 chỗ biển số 51A.648.58 lưu thông trên tuyến giao thông liên xã đi về hướng trung tâm huyện Đức Huệ bất ngờ tông vào ngôi nhà đang tổ chức đám tang, khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Thiên Long

Nam tài xế Nguyễn Hữu Lâm khai, do trong lúc điều khiển xe ô tô đã ngủ gật, không kiểm soát được tay lái để xe chạy sang phần đường ngược chiều tông thẳng vào nhà dân đang tổ chức đám ma. Clip: Chinh Hoàng

Khi đến Km 04+ đường tỉnh 838 thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ (Long An) thì chạy sang bên trái theo hướng đi, sau đó xuống lề đường đâm vào nhà dân đang tổ chức đám tang dẫn đến hậu quả 5 người phía trong đám tang bị thương gồm:

B.T.C.N (sinh năm 1975, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), hiện nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á Đức Hòa.

N.V. Y (sinh năm 1952, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Đ.V. D (sinh năm 1958 ngụ khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Đ.V.Đ (sinh năm 1963, ngụ khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và T.T.C (sinh năm 1968, ngụ khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã được ra viện về nhà tiếp tục điều trị.

Tại cơ quan công an huyện Đức Huệ tài xế Nguyễn Hữu Lâm khai: Trong lúc điều khiển xe ô tô, anh ngủ gật, không kiểm soát được tay lái để xe chạy sang phần đường ngược chiều. Sau đó tông vào nhà dân bên trái đường theo hướng lưu thông làm tai nạn xảy ra. Kết quả kiểm tra không phát hiện có nồng độ trong hơi thở của tài xế Lâm.

Ngoài ra, Công an cũng cho biết, có 4 xe mô tô đang đậu phía trong lề trái, phía trước đám tang có phương tiện bị hư hỏng gồm: xe mô tô biển số 62Y1-2736, xe mô tô biển số 62S1-250.59, xe mô tô biển số 62S1-057.58 và xe mô tô không biển số.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Huệ cũng cố hồ sơ, làm rõ.