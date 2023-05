Vụ oan sai hơn 40 năm: Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng

Đây là vụ việc liên quan đến bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm “Yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước” tại bản án dân sự số 125/2022/DSPT ngày 13/5/2022.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 41 năm, vào ngày 18/10/1981, ông Phạm Ngựu, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa – nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa tử vong khi đang trên đường về nhà sau một cuộc họp tại địa phương với vết đạn bắn trên thân thể.

Ngày 19/10/1981, Công an tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Bê về tội danh giết người. Đến ngày 17/12/1981, ông Huỳnh Chiếm Phái cũng bị khởi tổ, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.

Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh - con trai ông Huỳnh Chiếm Phái đến dự phiên xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 13/5/2022. Ảnh: Hoàng Hoạnh

Sau hơn 13 tháng tạm giam, ngày 10/2/1983, Viện KSND tỉnh Phú Khánh ra lệnh tạm tha ông Phái với lý do “xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”, ngày 25/9/1984 ông Bê cũng được trả tự do. Thế nhưng mãi đến ngày 10/12/2009 ông Phái mới nhận được bản photocopy quyết định đình chỉ điều tra số 337/KSĐT ngày 25/9/1984 của Viện KSND tỉnh Phú Khánh, do không có đủ chứng cứ buộc tội giết người.

Nhiều năm sau đó, hai ông Trần Bê, Huỳnh Chiếm Phái nhiều lần gửi đơn yêu cầu minh oan, đến năm 2015 ông Phái qua đời, con trai ông là Huỳnh Chiếm Hoạnh tiếp tục khiếu kiện. Đầu tháng 8/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hoà công khai xin lỗi thân nhân ông Huỳnh Chiếm Phái và tiếp tục tổ chức xin lỗi ông Trần Bê trong sáng ngày 5/9/2019. Sau đó, ông Bê và người thân ông Phái yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo thỏa thuận, ông Trần Bê đã nhận hơn 511 triệu đồng tiền bồi thường, trong khi đó ông Huỳnh Chiếm Hoạnh – con trai ông Huỳnh Chiếm Phái và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chưa thỏa thuận được mức bồi thường sau 3 lần thương lượng bất thành, nên ông Hoạnh phải khởi kiện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ra tòa.

Ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Bê tại buổi xin lỗi công khai ngày 5/9/2019.

Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2022/DS-ST của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 10/3/2022 tuyên xử, buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho ông Huỳnh Chiếm Hoạnh và 8 người thân.

Sau đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kháng cáo cho rằng án sơ thẩm tính tăng thời gian 9.490 ngày bồi thường thiệt hại tinh thần với tổng số gần 1,3 tỷ đồng là không hợp lý. Trong khi đó, ông Huỳnh Chiếm Hoạnh cũng kháng cáo đề nghị tính thêm thời gian mất thu nhập và thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm hại.

Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên mức bồi thường như án sơ thẩm đã tuyên.