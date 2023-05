"Siêu trộm nhí" 14 tuổi cuỗm xe khách 30 chỗ, lái đi thì gây tai nạn

Ngày 3/5, nguồn tin cho biết, Công an xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao đối tượng Trần Kim T. (SN 22/3/2009, trú thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp) cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Kim T. thuộc hàng "siêu trộm nhí", bởi mới 14 tuổi nhưng đây là lần thứ 3 trộm ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do siêu trộm nhí 14 tuổi gây ra. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu từ Công an xã Hàm Liêm cho biết, đêm 30/4 rạng sáng ngày 1/5, "siêu trộm nhí 14 tuổi" này đã trộm chiếc xe ô tô khách BKS: 86B 016.39 loại 30 chỗ tại một gara trên địa bàn xã Hàm Liêm.

Sau đó, T. điều khiển ra quốc lộ 28 chạy về TP.Phan Thiết, nhưng khi đến đoạn đường phía trước Khu công nghiệp Phan Thiết, chiếc xe bị lạc tay lái, leo lên lề đường đâm vào bảng hiệu của nhà dân. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào chiếc xe gắn máy của người dân đang dựng ở lề đường, rồi tiếp tục di chuyển khoảng 500m.

Phát hiện sự việc, người dân truy đuổi, nhưng T. lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Vụ va chạm đã làm xe ô tô khách bị hư hỏng phần đầu, xe gắn máy bị hư hỏng nặng phía sau.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo và Công an xã Hàm Liêm đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera ở gara ô tô, cũng như khu vực xung quanh.

Đến 15 giờ ngày 2/5, Công an xã Hàm Liêm đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng T.

Siêu trộm nhí 14 tuổi tại cơ quan công an. Ảnh: NL

Trước đó, đối tượng Trần Kim T đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe ô tô. Cụ thể lúc 21 giờ 45 phút ngày 3/4, Trần Kim T. đã trộm xe ô tô tải biển số 86C-007.87 loại 1,2 tấn nhãn hiệu KIA ở xã Phong Nẫm (TP.Phan Thiết). Sau đó, T bị Công an xã Phong Nẫm phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 20/3, T. cũng đã trộm 1 xe tải loại 3,5 tấn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mang vào Đồng Nai tiêu thụ thì bị bắt. Sau khi bị bắt, nhưng do Trần Kim T. mới 14 tuổi nên lực lượng công an sau khi hoàn tất hồ sơ thì cho T. tại ngoại.

Trong quá trình tại ngoại, "siêu trộm nhí 14 tuổi" lại tiếp tục trộm xe khách 30 chỗ như trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghi phạm người Hà Lan sát hại vợ người Việt tại TP.Đà Lạt khai gì với công an?

Tối 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ được nghi phạm Kenter JacoBus Johansen, người được cho là đã sát hại vợ người Việt chỉ sau khoảng 4 tiếng gây án. Ngay sau khi đưa về trụ sở, thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng phòng PC01, trực tiếp chỉ đạo tổ công tác làm việc với đối tượng.

Làm việc với cơ quan công an, Kenter JacoBus Johansen khai nhận đến Việt Nam từ năm 2006. Năm 2010, nghi phạm kết hôn với bà L.T.D. Trước đó, qua một mối quan hệ, JacoBus Johansen nhận chị Th - con gái bà Lê Thị Dung làm con nuôi (thời điểm đó chị Th 8 tuổi). Hiện nay, chị Th 25 tuổi, làm việc ở TP.HCM, dịp nghỉ lễ đã về nhà với cha mẹ ở TP.Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng lấy lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại vợ người Việt tại TP.Đà Lạt. Ảnh: NH

Trưa 2/5, Johansen cùng vợ và con gái, cháu nội bà D đi ăn. Tại tiệm ăn, bà D thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã. Johansen bỏ về trước, được chị Th lấy xe máy chở về. Khoảng 2 tiếng sau đó bà D trở về nhà, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi. Hai người đề cập đến vấn đề phân chia tài sản.

Trong quá trình cãi vã, Johansen đi xuống bếp lấy 2 con dao rồi đâm vợ nhiều nhát. Sau đó, đối tượng dùng xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao (có 2 con dao đã gây án). Khi đang rút tiền tại 1 cây ATM tại phường 1, TP.Đà Lạt thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, Kenter JacoBus Johansen vẫn đang mặc bộ quần áo khi gây án, vẫn còn dính máu của nạn nhân.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan công an, Kenter JacoBus Johansen bình tĩnh, đủ sức khỏe để trả lời các câu hỏi. Ảnh: NH

Cũng theo Kenter JacoBus Johansen, từ khi kết hôn đến nay, giữa nghi phạm và bà L.T.D không xảy ra mâu thuẫn. Giữa hai người chỉ bị bất đồng ngôn ngữ do bà D nói tiếng Anh được ít, ngược lại Kenter JacoBus Johansen lại không sử dụng được Tiếng Việt.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi can. Vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án. Hiện, vụ án được giao cho Phòng PC01 Công an Lâm Đồng thụ lý điều tra.

Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao bị tuyên án tù

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định vừa qua đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

Cùng bị xét xử trong vụ án này còn có 3 bị cáo khác là Phạm Thị Hoa (thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ, Trần Thị Hoan (xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên thu ngân, Đỗ Minh Tiến (TP.Nam Định) - nhân viên văn phòng kiêm kế toán của Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long. 3 bị cáo này bị xét xử về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Trần Đình Giao và 3 người khác vừa bị xét xử sơ thẩm trong vụ án gây bức xúc dư luận liên quan dịch vụ tang lễ ở Nam Định. Ảnh: CANĐ

Theo Công an tỉnh Nam Định, đây là vụ án có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thể hiện, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) gồm các cổ đông là bà Vũ Thị Kim Quy - Tổng giám đốc, ông Trần Đình Giao và ông Lưu Văn Long.

Do các cổ đông của công ty xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về vốn góp, tư cách thành viên trong công ty, nên ngày 8/5/2020, bị cáo Trần Đình Giao đã chiếm quyền điều hành công ty.

Ông Trần Định Giao đã chỉ đạo 3 bị cáo là Trần Thị Hoan - nhân viên bộ phận thu ngân, Phạm Thị Hoa và Đỗ Minh Tiến - nhân viên bộ phận kế toán tự ý sử dụng chữ ký số của bà Quy để phục vụ hoạt động kế toán của công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao bị cáo buộc đã chiếm quyền điều hành công ty. Ảnh: Đỗ Lực

Trước đó, năm 2018, Trần Đình Giao đã có các hành vi vi phạm "Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang xây dựng các công trình không được Nhà nước có thẩm quyền cho phép, "Phá vỡ mặt bằng và sử dụng sai mục đích đất trồng lúa" trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

Ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao về hành vi phạm tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định quyết định, tuyên các bị cáo: Trần Đình Giao 5 năm tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Đỗ Minh Tiến 3 năm tù; Phạm Thị Hoa và Trần Thị Hoan cùng bị tuyên 2 năm tù.

Ngày 6/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng trên và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao.

Ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty tang lễ Hoàng Long; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tháng 10/2019 tại xứ đồng Gốc Gáo - Cùi Hái, xứ đồng Nghĩa Trang thuộc thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên thuộc bộ phận kế toán, thu ngân của Công ty tang lễ Hoàng Long về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Những người này gồm Phạm Thị Hoa (thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ, Trần Thị Hoan (xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên thu ngân, Đỗ Minh Tiến (TP.Nam Định) - nhân viên văn phòng kiêm kế toán.

3 bị can này bị cáo buộc khi được Trần Đình Giao chỉ đạo sử dụng chữ ký số khi không có sự đồng ý của bà Vũ Thị Kim Quy để xuất hóa đơn điện tử và kê khai, báo cáo thuế là trái quy định của pháp luật.

Vụ Trưởng phòng Tư pháp ở Đắk Nông bị nghi trộm cây hoa giấy: Công an vào cuộc điều tra

Sáng 3/5, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Trọng Tấn - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cư Jút (Đắk Nông) bị nghi có hành vi trộm cắp cây hoa giấy tại một cơ sở trên địa bàn và bị camera an ninh ghi lại.



"Chúng tôi đang tiến hành củng cố hồ sơ, thực hiện công tác giám định, định giá tài sản để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định", nguồn tin cho hay.

Trụ sở Phòng Tư pháp huyện Cư Jút - nơi ông Lê Trọng Tấn đang công tác

Cơ quan chức năng huyện Cư Jút đã nhận được đơn tố giác ông Lê Trọng Tấn có hành vi trộm cắp cây hoa giấy ở một cơ sở trên địa bàn huyện. Sự việc bị camera an ninh ghi lại và đang lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến uy tín cán bộ - đảng viên và đơn vị công tác.

Theo một lãnh đạo Huyện uỷ Cư Jút, ông Tấn đã thú nhận hành vi trộm cắp, đồng thời trả lại tài sản đã trộm và xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp.

Trước vụ trộm cắp này, Huyện uỷ Cư Jút còn nhận được đơn tố cáo của vợ ông Lê Trọng Tấn vì ông Tấn có hành vi bạo lực gia đình.

Hiện cả 2 vụ việc đã được giao cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xác minh, làm rõ để có sơ sở xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, về mặt quy trình thì sau khi xử lý về mặt Đảng, Huyện uỷ sẽ chuyển hồ sơ để UBND huyện xử lý về mặt chính quyền.

Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt nghi can Trần Văn Chương (59 tuổi), ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Trần Văn Chương bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 29/4, Chương cùng Nguyễn Văn Phương (37 tuổi) và một số người ngồi nhậu tại nhà ở ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, huyện Định Quán.



Trong lúc nhậu Chương và Phương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, Phương dùng tay đấm vào mặt của Chương. Bực tức do bị đánh, Chương liền dùng con dao Thái Lan bổ trái cây để nhậu, đâm một nhát vào ngực Phương, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và bắt giữ Chương.

Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Chương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ.