Vụ phóng hỏa 3 người chết ở TP.HCM: Lời kể xót lòng của người thân nạn nhân

Bước đầu, Quang khai do có mâu thuẫn tình cảm với chị D. (nạn nhân trong vụ cháy) nên đã thực hiện hành vi đốt nhà trọ. Ngay khi vụ việc xảy ra, hàng xóm và người thân của 3 nạn nhân trong vụ cháy đều nhận định nghi phạm chính là ông Quang.



Ngồi tại Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân), Ngô Thị Mỹ (19 tuổi, con gái chị D.) nói với Zing rằng cô có biết mặt ông Quang và có nghe mẹ kể. Người đàn ông này thường xuyên quấy rầy, làm phiền mẹ của cô. "Ông Quang hay đòi tới nhà nhưng mẹ em không bao giờ cho", Mỹ nói.

Chị Đào Thị Thủy (45 tuổi, chị gái chị D.) cho biết trước đây khi chị D. bán nồi niêu chén bát, ông Quang có tới hỏi thăm, làm quen. Do bán buôn ế ẩm từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị D. chuyển sang bán trái cây. Chính ông Quang là người bỏ mối mít cho em gái chị Thủy.

"Ông ấy yêu em chị, mà D. không có thương. D. thấy ông ấy hay ghen tuông nên không chịu. Quang bực tức vì bị từ chối nên cứ hăm dọa em chị hoài, còn đòi giết D. nữa", chị Thủy thuật lại.

Theo lời người chị gái, do ông Quang làm phiền quá nhiều, chị D. chặn cuộc gọi ông ta. Nghi phạm sau đó liên tục thay SIM điện thoại để tiếp tục gọi điện cho chị D.

Có nhiều lần Quang hù dọa sẽ làm cho chị D. "chết một trận" nếu từ chối tình cảm và cũng thường đến nhà trọ của chị D. để "rình" xem chị này có quen với người đàn ông nào khác không. Điều này cũng được nhiều người hàng xóm tại khu nhà trọ xác nhận.

Gần đây, D. có tâm sự với chị Thủy là hay cãi nhau với ông Quang nên ông này không chở mít cho chị bán nữa. Chị D. định để thêm mấy hôm nữa xem sao rồi tìm mối khác.

Khoảng hơn 21h ngày 11/6 - đêm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chị D. đang trò chuyện với chị Thủy qua điện thoại thì nói vội: "Thằng cha đó lại chở mít tới rồi. Chị tắt máy đi để em chửi ổng, em không có lấy mít nữa".

"Nó cúp máy rồi cãi nhau, sau đó ông ta nhẫn tâm châm lửa đốt luôn nhà trọ. Căn phòng trọ sau vụ cháy cũng toàn là mít", chị Thủy nói.

Thứ 3 tuần trước, chị Thủy tâm sự với em gái rằng nếu không thương ông Quang thì nói thẳng thắn, có thể báo chính quyền về hành vi quấy rối của ông ta. Nhưng chị D. nói "tính ổng vậy, mình không thích thì thôi".

"D. tính mua trả góp chiếc xe cho con gái đi làm mà chưa có tiền. Đứa cháu nói cho mượn cách đây mấy ngày, vậy mà...", chị Thủy ngắt quãng, bật khóc.

Tại cuộc họp báo chiều 13/6, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1h40 sáng 12/6, một người đàn ông đi vào phòng trọ, một lúc sau người này chạy ra bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an TP khẩn trương truy bắt, xử lý nghiêm.

Qua điều tra, công an xác định Quang là nghi phạm gây ra vụ cháy và tiến hành truy bắt. Nghi phạm đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 10 năm và sống lang thang.

Phạm Văn Quang khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị D. nên đã phóng lửa đốt nhà trọ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến sáng 13/6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ được Quang và di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.

Nhận định với Zing về hành vi của người phóng hỏa, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng trong vụ án này, nếu thủ phạm có hành vi khoá cửa ngoài rồi phóng hỏa đốt nhà là trong ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi phạm tội đã muốn tước đoạt mạng sống người khác. Việc khoá cửa ngoài nhằm làm cho bị hại không thoát được.

Cùng quan điểm, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng người phóng hỏa phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, hiện trường vụ cháy có nhiều sình được nghi can đem đến để ngăn xăng chảy ra ngoài. Ngoài ra, cánh cửa còn được khóa khiến cho việc giải cứu các nạn nhân gặp khó khăn.

"Hành vi này của kẻ thủ ác chứng tỏ người này kiên quyết thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết trong đó có trẻ dưới 16 tuổi. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất để trừng trị kẻ phóng hỏa", vị luật sư bày tỏ.

Lúc 1h55 ngày 12/6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở khu chợ Cây Da Sà mới. Cơ quan chức năng điều lực lượng đến chữa cháy và chống cháy lan.

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện trong phòng trọ có 3 người tử vong là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và Đ.V.H. (12 tuổi).