Vụ phụ huynh "chê" trường mới vì xa: Toàn bộ học sinh đã đến trường

Đây là 54 học sinh không được đi học trong những ngày qua do phụ huynh phản đối sáp nhập trường trên địa bàn xã Hoà Bắc.



Theo ông Tô Văn Hùng, huyện cũng vừa có khảo sát những trường hợp phụ huynh gặp khó khăn khi thực hiện chủ trương dồn ghép điểm trường, để từ đó có hướng hỗ trợ cho các học sinh.

Sau khi lấy phiếu khảo sát có 13 phụ huynh đề nghị hỗ trợ xe đạp, 3 phụ huynh đề nghị đưa đón và 2 phụ huynh đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để gia đình mua xe máy điện, các phụ huynh còn lại không có nhu cầu.

Toàn bộ học sinh trường Tiểu học Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng đã đến trường trong sáng 18/9. Ảnh: D.B

"Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo xã và nhà trường khảo sát, đối với các em thuộc hộ gia đình khó khăn thì sẽ huy động các mạnh thường quân để trao tặng học bổng, đồng phục, sách vở...", ông Hùng nói thêm.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Trường Tiểu học Hòa Bắc vừa được xây mới và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Trường mới dồn ghép học sinh tại các điểm trường lẻ gồm thôn Nam Yên, An Định, Lộc Mỹ và Nam Mỹ về cơ sở mới này để học tập. Trong đó, hai điểm trường Hòa Bắc và Nam Yên cách nhau gần 2km. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tại điểm trường thôn Nam Yên chưa đồng ý với việc sáp nhập này nhiều lý do như: đường xa; phụ huynh lo ngại về việc mất an toàn trong mùa mưa lũ...

Trường Tiểu học Hoà Bắc tại thôn Nam Yên. Ảnh: D.B

Tổng cộng có 54 em chưa được phụ huynh đưa đến lớp. Sau đó chính quyền huyện Hòa Vang đã tổ chức các buổi đối thoại với người dân để đưa ra phương án giải quyết.