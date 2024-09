Vụ sập cầu Phong Châu: Chụp ảnh ghi hình quá trình trục vớt để điều tra, khẩn trương lắp đặt cầu phao nối 2 bờ

Phú Thọ Triển khai trục vớt nhịp cầu Phong Châu và phương tiện

Ngày 20/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện, xe máy chuyên dụng... tiến hành san gạt mặt bằng, di chuyển đặt cẩu chuyên dụng vào vị trí thuận lợi để tiến hành trục vớt các phương tiện cùng nhịp cầu Phong Châu bị sập.

Để công tác trục vớt đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu lực lượng Công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực trục vớt; cử cán bộ trực, canh gác không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm.

Cần cẩu cỡ lớn đã được điều động, lắp đặt gần khu vực trục vớt phần cầu bị sập. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tất cả các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai công tác trục vớt nhịp cầu, phương tiện và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng tham gia đang hiệp đồng chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ trục vớt.

Theo ghi nhận tại hiện trường tiến hành trục vớt phần cầu bị sập, 2 cần cẩu cỡ lớn đã được điều động và lắp đặt trên bờ. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp giàn thép của nhịp cầu bị sập để tiến hành trục vớt.

Tại vị trí chuẩn bị lắp đặt cầu phao, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tiếp tục thực hiện đổ đá, gia cố đường dẫn lên cầu phao tại 2 vị trí bờ huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao.

Các lực lượng chức năng hạ thủy một số nhịp dùng để lắp cầu phao trên sông Hồng, cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu. Ảnh: Hoan Nguyễn

Việc hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên nhằm kiểm tra, đánh giá các tác động của dòng chảy, mực nước và các yếu tố kỹ thuật..., sau đó lực lượng quân đội sẽ sớm lắp cầu phao khi đảm bảo an toàn.

Sáng 20/9, trực tiếp kiểm tra và động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trục vớt và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng làm nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, đồng chí Bùi Văn Quang yêu cầu các lực lượng cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục huy động, phương tiện, nhân lực triển khai phương án trục vớt nhịp cầu.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng lưu ý các lực lượng sau khi cắt và đưa các giàn thép cầu lên bờ, cần tiến hành trục vớt ngay ô tô tải và nhanh chóng tìm người mất tích; vận động người dân tạo điều kiện về mặt bằng để bố trí nơi tập kết giàn thép trục vớt; ghi hình, chụp ảnh toàn bộ quá trình trục vớt cầu để làm tư liệu phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ sập cầu.

Tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh tiến độ trục vớt phương tiện và nhịp cầu Phong Châu bị gãy. Ảnh: Hoan Nguyễn

Các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tiến hành thành lập hội đồng thực hiện công tác giám định nguyên nhân vụ sập cầu; đồng thời khảo sát, làm báo cáo đề xuất xây cầu Phong Châu mới trước 1/10.

Được biết, vị trí lắp đặt cầu phao cách cây cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng (bờ tả thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ hữu thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông).

Hiện nay, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã hạ thủy một số phao để đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn. Nếu dòng nước, mực nước bảo đảm phù hợp với các yếu tố kỹ thuật của cầu; đường lên xuống bến được gia cố cứng bảo đảm an toàn đơn vị sẽ tiến hành lắp cầu phao trong thời gian sớm nhất phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.