Diễn biến mới nhất vụ sập Cầu Phong Châu (Phú Thọ): Nước rút sâu, "tổng lực" bộ đội, công an tìm kiếm người

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ - Cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn; báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông cho các lực lượng đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người và trục vớt phương tiện.

Đồng thời, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người và trục vớt phương tiện bảo đảm an toàn. Xác định danh tính người bị mất tích sau khi tìm thấy để thông báo cho gia đình và địa phương đến tiếp nhận.

Báo cáo Bộ Công an quá trình tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ đối với những nội dung vượt quá khả năng của Công an tỉnh.