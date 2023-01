Đến gần 11h ngày 18/1, lực lượng PCCC và CNCH Công an quận 4 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bên trong đống đổ nát tại cửa hàng tiện lợi số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó đội trưởng Đội Công tác cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân vụ sập cửa hàng tiện lợi có thể do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập. Lúc xảy ra sự cố, có 8 người đang ở phía dưới kịp thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an quận 4 phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát, ứng cứu bên trong đống đổ nát tại cửa hàng tiện lợi số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Clip: Chinh Hoàng

Một nữ sinh lớp 9 bị mắc kẹt bên trong cửa hàng. Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều cây sắt lớn đổ, chắn ngang lối ra vào khu vực có nạn nhân đang mắc kẹt.

Hiện tại, hiện trường xung quanh cửa hàng tiện lợi bị sập tại số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM) đã được phong tỏa. Lực lượng chức năng đang nỗ lực ứng cứu, thu dọn hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo thiếu tá Thuận, lực lượng chức năng phải mất nhiều công sức đưa hàng hóa ra ngoài, gia cố công trình để tránh phần phía trên tiếp tục sập. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã cho ngắt hết các thiết bị điện tranh nguy cơ chập điện. Nạn nhân bị thương đã đưa đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"Khi xảy ra tai nạn, có 8 người ở bên trong cửa hàng tiện lợi kịp thoát ra ngoài. Một người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Đơn vị sử dụng những thiết bị chuyên dùng, gia cố công trình và đưa được nạn nhân ra ngoài. Đơn vị đang tiếp tục rà soát lại một lần nữa trong hiện trường để xem còn người mắc kẹt không. Nạn nhân đang bất tỉnh và chưa rõ tình trạng sức khỏe", thiếu tá Thuận thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h45 ngày 18/1, nhiều người sống trên đường Vĩnh Hội, quận 4 nghe tiếng động mạnh. Lúc này, họ phát hiện cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội đổ sập. Khói bụi tỏa ra mù mịt.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 và nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu.