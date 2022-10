Vụ siêu xe Ferrari 488 va chạm giao thông: Cảnh sát lấy mẫu vân tay trên vô lăng

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng nay (31/10), một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa chiếc siêu xe Ferrari 488 và 1 xe máy ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (gần sân vận động Mỹ Đình).

Hậu quả của vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 chiếc xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Do vụ tai nạn giao thông liên quan đến chiếc siêu xe kể trên có yếu tố biển số nước ngoài nên vụ việc đang được Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả trích xuất camera gần hiện trường cho thấy 1 người đàn ông bước ra khỏi xe từ vị trí ghế lái sau vụ tai nạn. Ảnh: A.N

Mặt khác, thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, để xác định tài xế điều khiển trực tiếp chiếc ô tô vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, lực lượng đã tiến hành lấy mẫu vân tay trên vô lăng siêu xe Ferrari 488.

Cùng với đó, việc trích xuất camera giao thông gần hiện trường vụ tai nạn cũng được thực hiện. Về hình ảnh và thông tin cho rằng cô gái xuất hiện ở ghế lái chiếc siêu xe chính là tài xế điều khiển vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, theo vị lãnh đạo, 1 bên cửa chiếc xe đã bị khóa chặt thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 1 người tử vong. Ảnh: N/A

Cô gái đi cùng xe có thể di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài nên bị hiểu lầm. Ở diễn biến mới nhất, kết quả trích xuất camera xác định, thời điểm sau khi vụ tai nạn xảy ra, 1 người đàn ông bước ra khỏi ô tô từ phía ghế lái và rời đi.

Trước đó, theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, tại đường Lê Quang Đạo (đoạn ngang với Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), siêu xe Ferrari 488 mang biển số 80-346.NG.74 do anh Hoàng Bằng V (SN 1997, Nam Từ Liêm) điều khiển đi theo chiều từ Mễ Trì – hướng Lê Đức Thọ đến địa chỉ nêu trên thì xảy ra va chạm với 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 29T1 – 337.35, do ông Lê Đình H (SN 1964, Hà Đông, TP.Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Lê Đình H tử vong tại chỗ, 2 xe liên quan bị hư hỏng.

Tại thời điểm vụ va chạm xảy ra, trên chiếc siêu xe Ferrari 488 còn có 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính). Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh V và người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường.