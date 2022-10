Như Dân Việt đã đưa tin, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa siêu xe Ferrari 488 và 1 xe máy vào rạng sáng nay ở quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội).

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, tại đường Lê Quang Đạo (đoạn ngang với Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), siêu xe Ferrari 488 mang biển số 80-346.ng.74 do anh Hoàng Bằng V (SN 1997, Nam Từ Liêm) điều khiển đi theo chiều từ Mễ Trì – hướng Lê Đức Thọ đến địa chỉ nêu trên thì xảy ra va chạm với 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 29T1 – 33735, do ông Lê Đình H (SN 1964, Hà Đông, TP.Hà Nội) điều khiển.

Cảnh sát bác bỏ thông tin cô gái xuất hiện ở ghế lái chiếc siêu xe Ferrari 488 là tài xế điều khiển xe thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Lê Đình H tử vong tại chỗ, 2 xe liên quan bị hư hỏng.

1 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường sau khi xảy ra va chạm với chiếc siêu xe Ferrari 488. Ảnh: MXH

Tại thời điểm vụ va chạm xảy ra, trên chiếc siêu xe Ferrari 488 còn có 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính). Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh V và người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh một cô gái ở ghế lái và có thông tin cho rằng người này là tài xế điều khiển chiếc siêu xe, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 bác bỏ thông tin này.

Người điều khiển xe ô tô được xác định là anh Hoàng Bằng V.