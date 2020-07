Vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận: Công an kiến nghị mở rộng đường, lắp dải phân cách cứng

Thượng tá Hồ Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tuyến quốc lộ 1A qua Bình Thuận có chiều dài 181,5km. Đoạn đã được nâng cấp, mở rộng và lắp đặt giải phân cách cứng là 131,5km (đoạn giáp ranh giữa Ninh Thuận và huyện Hàm Thuận Nam). Còn lại là đoạn chưa được mở rộng.

Ở đoạn này có 2km đã lắp giải phân cách cứng, 3 đoạn chưa được lắp giải phân cách cứng. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Tân có 4 cây cầu, gồm cầu Phú Sung, cầu ông Hạnh, cầu Tà Mon, cầu Tân Minh.

Tại các cầu này mặt đường hẹp, không có đèn vàng chú ý nguy hiểm gắn ở 2 đầu cầu hoặc có nhưng đã hư hỏng, không có thiết bị phản quang trên thành cầu và mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn tại Bình Thuận

Riêng tại Km 1.767+500 nơi gần khu vực xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng 21/7, mặt đường bị nước tràn qua hoặc bị ngập sâu khi mưa lớn.

Trên cơ sở đó, Công an Bình Thuận kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và Chi Cục quản lý đường bộ IV mở rộng đoạn đường này, lắp giải phân cách cứng, gắn hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến. Đồng thời, khắc phục một số điểm biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường thiếu hoặc bố trí không hợp lý nhưng chưa được khắc phục, hoặc khắc phục một phần.

Trước đó, lúc 1h10 ngày 21/7 tại Km 1767 quốc lộ 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, Hàm Tân đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Phòng CGST Công an tỉnh Bình Thuận, xe ô tô biểm kiểm soát 86B-010.87 do ông Lê Thanh Trúc (SN: 1972, trú Bình Thuận) điều khiển trên xe có 13 người, lưu thông hướng Phan Thiết đi Đồng Nai. Xe đến địa điểm trên đã đâm va vào xe ô tô tải biển kiểm soát 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (SN: 1991, trú Khánh Hòa) điều khiển. Vụ tai nạn đã làm 8 người chết: 6 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo công an Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô khách vi phạm phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông.



Tuy nhiên, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia vào chiều 21/7, đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, chưa xác định được ai là tài xế lái xe khách 16 chỗ thời điểm xảy ra tai nạn.

Tài xế xe khách ban đầu được xác định là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê Bình Thuận) đã chết tại hiện trường. Nhưng sau đó, tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Lâm Đồng) đang bị thương lại nhận mình mới là người cầm lái. Còn phía chủ xe trình báo tài xế Trúc chưa đủ điều kiện để lái chiếc xe 16 chỗ, chỉ đi theo phụ.