Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải ở Bình Thuận: Chồng tử vong theo vợ, bỏ lại 3 con thơ

Bỏ lại ba con thơ

Ngày 27/10 nguồn tin từ UBND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 3 xe tải đã xảy ra trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) vào khuya 26/10, làm người vợ tử vong tại chỗ… Sau đó, người chồng cũng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Hai đứa con bên quan tài vợ chồng anh Trần Quang Vinh và chị Lê Thị Mỹ Dung. Ảnh: PV

Chiều 27/10, chúng tôi đến viếng đám tang 2 vợ chồng xấu số là anh Trần Quang Vinh (SN 1982) và chị Lê Thị Mỹ Dung (SN 1986). Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng nằm cuối con đường bê tông ở xóm Bàu Giếng Vịt thuộc thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.



Nhìn 2 đứa con anh chị đang khoác trên người bộ đồ tang trắng, nét mặt thẫn thờ đứng chắp hai tay bên 2 cỗ quan tài nằm trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương, chúng tôi đã không cầm được nước mắt...

Lúc này, có nhiều bà con ở xóm Bàu Giếng Vịt cùng đến chung tay với gia đình lo đám tang cho vợ chồng anh Vinh, chị Dung.

Chị Hai, hàng xóm vợ chồng anh Vinh - chị Dung cho biết, hai vợ chồng anh Vinh sống bằng nghề buôn bán rau tươi và nếu có dư đồng nào, anh chị thường cho bà con nông dân ứng trước tiền để mua vật tư nông nghiệp sau đó mua rau sau…

Cũng theo chị Hai, nhờ cách làm ăn chân quê nhưng thấm đẫm tình nghĩa này nên bà con trong xóm ai cũng thương vợ chồng anh Vinh. Tính toán lắm vợ chồng anh mới mua được chiếc xe tải nhỏ cũ, để ban đêm đi thu mua nông sản sau đó chở đến chợ Phú Long bỏ sỉ…

Hàng xóm đến viếng vợ chồng anh Trần Quang Vinh và chị Lê Thị Mỹ Dung. Ảnh: PV

Một người chị họ của anh Vinh cho biết, anh Vinh có thuê tài xế hàng đêm đi chở hàng, nhưng do đêm xảy ra tai nạn, tài xế báo lại bị đau chân đột xuất nên anh Vinh phải lái xe chở vợ đi. Nhưng, xe vừa rời khỏi nhà khoảng 1km thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng…

Tương lai sẽ ra sao?

Điều mà hàng xóm lo nhất là hai vợ chồng anh Vinh - chị Dung ra đi để lại ba con thơ dại. Cháu lớn nhất tên V. hiện đang học lớp 9, cháu thứ 2 tên Q. đang học lớp 4 và một cháu nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi.

Bà con xung quanh cho biết, dù mới sinh con, nhưng do công việc buôn bán và thu mua nông sản đi sớm về khuya, nên chị Dung cũng đành cai sữa cho đứa con thứ 3 sớm để cùng chồng mưu sinh…

Sau khi anh chị qua đời vì TNGT đau lòng, người nhà phải gửi đứa con thứ 3 mới 6 tháng tuổi của anh chị về nhà ngoại ở thị trấn Ma Lâm nhờ các dì chăm sóc.

Hàng xóm đến viếng vợ chồng anh Trần Quang Vinh và chị Lê Thị Mỹ Dung. Ảnh: PV

Ông Trần Văn Hiệp, cha ruột anh Vinh cho biết, khi tai nạn xảy ra, đại diện tài xế xe tải và xe container trong vụ tai nạn cũng đã đến viếng tang, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và tạm thời mỗi bên đại diện hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Nhìn 2 đứa cháu nội đầu chít khăn tang, ông Hiệp ngậm ngùi: “Dù sao chúng tôi cũng đã lớn tuổi, không cần gì nhiều cho tương lai, nhưng nghĩ đến cảnh 3 đứa cháu nội tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ruột gan tôi đau như bị xát muối. Nhất là đứa cháu mới 6 tháng tuổi, không biết tương lai rồi sẽ ra sao…”.

Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 26/10, tại ngã ba Hàm Đức, thuộc thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Lúc này, xe tải biển số 86C-007.11, do anh Trần Quang Vinh (SN 1982) điều khiển, chở theo vợ là Lê Thị Mỹ Dung (SN 1986, cùng trú thôn 4, xã Hàm Đức) chạy hướng Phan Thiết-Phan Rang đang dừng ở làn đường ô tô phía bên trái chiều đi để chuyển hướng qua đường thì bị xe tải biển số 79H-003.98, do Nguyễn Đình Nam (SN 1991, ngụ Khánh Hòa) điều khiển đi cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe tải 86C-007.11.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng vợ chồng anh Trần Quang Vinh và chị Lê Thị Mỹ Dung. Ảnh: CTV

Sau đó, xe tải do anh Vinh điều khiển bị đẩy qua bên trái đường và bị tiếp xe ô tô đầu kéo biển số 79H-01612, do tài xế Trịnh Đình Long (SN 1992, ngụ Khánh Hòa) điều khiển chạy hướng ngược lại tông phải làm vợ anh Vinh tử vong tại chỗ. Anh Vinh dù được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó không qua khỏi do vết thương quá nặng…

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.