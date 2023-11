Vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe tuần đường cao tốc có được phép truy đuổi?

Ô tô va chạm xe máy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 1 người tử vong

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô, 1 xe máy, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h05 ngày 23/11, tại Km 209+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, qua huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một người tử vong. Ảnh: MXH

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 18F- 001.XX do anh N.V.V điều khiển, chạy hướng Hà Nội - Hà Nam va chạm với xe tuần đường giao thông (của Công ty BOT) BKS 29C- 553.XX do anh Đ.V.K (33 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển và xe máy không gắn biển kiểm soát do L.T.N (14 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, trên xe chở theo chị V.

Cú va chạm khiến L.T.N bị thương, chị V. tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo clip xuất hiện trên mạng xã hội, trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe máy liên tục đánh võng, tạt đầu xe tuần đường giao thông đang truy đuổi. Còn xe khách cũng bám theo để quay clip.

Khi đến Km 209+300, xe tuần đường giao thông vượt lên xe máy và ép vào phía lề trái (làn 100km). Đúng lúc này, xe cũng lao tới và va chạm xảy ra.

Sau thông tin này, bạn đọc đặt câu hỏi, xe tuần đường giao thông của chủ đầu tư có được phép truy đuổi người vi phạm giao thông trên đường cao tốc?

Xe tuần đường không được phép truy đuổi người vi phạm trên cao tốc?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Điều 13, Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trách nhiệm của nhân viên tuần đường là phát hiện kịp thời tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường cao tốc ảnh hưởng đến an toàn giao thông, các vi phạm quy định về an toàn giao thông, vi phạm phương án tổ chức giao thông, các tai nạn, sự cố giao thông và báo cáo kịp thời.

Đối với công trình đường cao tốc, thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí, tình trạng chi tiết của công trình đường cao tốc trong đoạn tuyến được giao; kiểm tra thường xuyên để phát hiện hư hỏng, sự xâm hại công trình; báo cáo đơn vị khai thác, bảo trì đường cao tốc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trường hợp hư hỏng nhỏ, việc khắc phục không cần vật tư, thiết bị, nhân viên tuần đường chủ động thực hiện hoặc yêu cầu công nhân bảo trì khắc phục ngay.

Trường hợp hư hỏng cần thiết có biện pháp báo hiệu cho người tham gia giao thông biết để kịp phòng tránh: tổ chức cảnh báo ngay khi phát hiện và đồng thời báo cáo đơn vị khai thác, bảo trì đường cao tốc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với giao thông trên đường cao tốc, phát hiện các vi phạm quy định về an toàn giao thông và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý, khắc phục kịp thời.

Phát hiện các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn, tắc giao thông, hướng dẫn giao thông và báo cáo ngay về đơn vị khai thác, bảo trì để giải quyết khắc phục đối với các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết.

Khi phát hiện tai nạn giao thông, báo cáo ngay các thông tin ban đầu về đơn vị khai thác, bảo trì để thông báo đến các đơn vị liên quan; tổ chức sơ, cấp cứu ban đầu và đề nghị vận chuyển người bị thương; bảo vệ hiện trường; tổ chức phân luồng giao thông trong khi lực lượng công an chưa có mặt tại hiện trường; bàn giao hiện trường và phối hợp hướng dẫn, điều hành giao thông;

Bên cạnh đó, khoản 3, Điều 13, Thông tư 90/2014/TT-BGTVT nêu rõ, nhân viên tuần đường phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp nghề chuyên ngành cầu, đường bộ, được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tuần đường trên đường cao tốc, được đào tạo về sơ cấp cứu, hiểu biết pháp luật, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích pháp luật về giao thông đường bộ.

Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viên tuần đường phải được trang bị đồng phục có gắn vật liệu phản quang, có tên, phù hiệu của đơn vị khai thác bảo trì và phải đeo thẻ tên nhân viên tuần đường.

Đội tuần đường khi làm nhiệm vụ trên đường cao tốc có ít nhất hai người để bố trí một người thực hiện hành động cảnh báo trong khi người còn lại thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

Ngoài ra, thông tư trên còn quy định, tuần đường trên đường cao tốc bằng xe ô tô, xe mô-tô chuyên dùng. Trên phương tiện tuần đường, ngoài các trang thiết bị chuyên dùng theo quy định, còn có trang thiết bị phục vụ sơ, cấp cứu ban đầu theo quy định của ngành y tế.

Chiếu theo quy định trên, luật sư Thơ cho biết, khi phát hiện các vi phạm quy định về an toàn giao thông trên đường cao tốc, nhân viên tuần đường chỉ được phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý, khắc phục kịp thời chứ không được phép truy đuổi.

Vị luật sư thông tin thêm, đối với Cảnh sát giao thông, theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA, lực lượng này cũng chỉ được dừng xe tại các vị trí như khu vực trạm thu phí, điểm đầu, điểm cuối đường cao tốc.

Trường hợp tuần tra, kiểm soát cơ động trên cao tốc, Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông vào làn dừng phương tiện khẩn cấp để kiểm soát, xử lý vi phạm nếu: Phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời.

Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; Tin báo, tố giác, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường cao tốc.

Phát hiện phương tiện giao thông dừng, đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc. Sau khi giải quyết xong vụ việc phải thu dọn cọc tiêu, dây căng, biển báo hiệu và di chuyển ngay.

Từ các phân tích trên, nữ luật sư cho rằng, trong vụ việc này xe máy chạy vào cao tốc là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc xe tuần tra giao thông của chủ đầu tư đường cao tốc có được phép truy đuổi người vi phạm hay không.

Bên cạnh đó, cũng làm rõ xe khách có giữ khoảng cách an toàn, có tuân thủ đúng tốc độ hay không để xử lý theo đúng quy định pháp luật.