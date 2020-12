Vụ tài xế chở bệnh nhân 1440: Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án

Tại một cuộc họp ngày 29/12 với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận định, trường hợp tài xế M.V.T. (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) biết 6 người nhập cảnh trái phép (trong đó có bệnh nhân 1440) mà vẫn nhận chở đi qua nhiều tỉnh là có dấu hiệu tội phạm.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: "Tôi đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, nhằm điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong việc tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép".

Công an An Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Tại buổi họp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác trọng tâm hiện nay là phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù công tác này đã được các lực lượng làm trong thời gian dài, hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn lỗ hổng. Do đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đề nghị các lực lượng, nhất là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng khác siết chặt đường biên giới với Campuchia, ngăn chặn công dân hai nước nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị các cấp các ngành tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nhất là bà con vùng biên giới, hỗ trợ, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý đường biên giới, vấn đề nhập cảnh trái phép. Đồng thời có khen thưởng đột xuất, xứng đáng cho người dân báo tin về các đối tượng nhập cảnh hay tổ chức cho công dân xuất, nhập cảnh trái phép.

Hiện tài xế chở bệnh nhân 1440 có kết quả âm tính lần 1 với SARS -CoV-2 và đang được cách ly tập trung tại Sóc Trăng

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên bà Xuân cho rằng, trường hợp bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, đi lại trong địa bàn An Giang mà nhiều lực lượng không hay biết là điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo các lực lượng rút kinh nghiệm, tập trung làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, trong đó công tác quản lý người xuất nhập cảnh trái phép là hết sức quan trọng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, kết quả xét nghiệm tài xế M.V.T đã có kết quả âm tính lần 1. Riêng 15 trường hợp ngụ ở huyện An Phú tiếp xúc với tài xế M.V.T qua xét nghiệm lần 1 đều âm tính.

UBND huyện An Phú đã cho 5 trường học trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu nghỉ học một tuần. Nguyên dân, do một số giáo viên đang giảng dạy tại các trường học này có tiếp xúc với tài xế M.V.T.