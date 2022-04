Vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "nóng"

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau, ngày 7/4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Phú Tân tích cực làm rõ và hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng chỉ đạo UBND huyện Phú Tân giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho gia đình an táng các nạn nhân; sớm ổn định cuộc sống.

Như tin đã đưa, vào lúc 8h40 ngày 5/4, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm nhận được tin báo vụ việc 3 người tử vong tại nhà trên địa bàn thị trấn.

Gia đình tổ chức đám tang cho các nạn nhân. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào lúc 8h30 cùng ngày, ông Hường phát hiện bà N.N.X (SN 1964, vợ ông Hường), chị T.T.M.T (SN 1989, con ông Hường) và cháu P.M.T (SN 2016, cháu ngoại ông Hường), cùng ngụ tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi can được xác định là Nguyễn Hoàng Lên (người sống như vợ chồng với nạn nhân T). Lên có dấu hiệu tự tử, bị thương rất nặng, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hường có 5 người gồm: Vợ chồng ông Hường, con gái, cháu ngoại và Lên. Ông Hường thường xuyên canh chòi vuông tôm cách nhà vài km.