Vũ Thành An chấn thương, đấu kiếm Việt Nam trông chờ "nữ tướng"!

"Hy vọng Vũ Thánh An sớm hồi phục để thi đấu SEA Games"

Theo ghi nhận của Dân Việt, bầu không khí tập luyện của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại Trung tâm đào tạo VĐV Hà Nội (Mỹ Đình) thời điểm này đang diễn ra rất khẩn trương.

Các lớp năng khiếu từ những "kiếm thủ nhí" sinh năm 2011-2013 tới lứa U17 (sinh năm 2007-2009) được tập trung phòng với nhiều đường đấu bên cạnh các anh chị ở ĐTQG giúp các em có thêm nỗ lực tập luyện, mơ ước một ngày khoác áo ĐT đấu kiếm Việt Nam thi đấu ở một kỳ SEA Games.

Trưởng bộ môn đấu kiếm Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao đổi cùng chuyên gia người Nga trong buổi tập sáng 7/4 của ĐT đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng

Ngược lại, các VĐV đội tuyển cũng phải làm gương cho các em nhỏ từ phong cách tập luyện, khi bước vào đường đấu với sự tập trung cao nhất, tôn trọng đối thủ, dù đây chỉ là một buổi tập nội bộ.

Sau khi dành thời gian nhắc nhở nghiêm khắc một VĐV trẻ tiềm năng nhưng có dấu hiệu chểnh mảng trong tập luyện, Trưởng bộ môn đấu kiếm Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao đổi cùng với Dân Việt: "So với thế hệ đấu kiếm "đời đầu" của chúng tôi những năm 2001 để chuẩn bị thi đấu SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam, lúc này thể hình, thể lực của các em đều tốt hơn nhiều.

Các lứa kế cận cũng được chúng tôi tập trung xây dựng dày hơn, nhiều em rất có tiềm năng. Điều mình cần là phải uốn nắn, nhắc nhở kịp thời để các em biết quý trọng nghề nghiệp và nỗ lực hơn để phát triển khả năng chuyên môn, thay vì bị ảnh hưởng bới những yếu tố bên ngoài.

Công tác huấn luyện đội tuyển bây giờ tôi không phải lo nhiều nữa mà giao cả cho các HLV vốn là các VĐV đời đầu của đấu kiếm Việt Nam, từng mang về nhiều HCV cho đấu kiếm Việt Nam trên đấu trường SEA Games trong quá khứ như Nguyễn Lê Bá Quang (kiếm chém nam), Trịnh Thị Lý, Thủy Chung (kiếm chém nữ), Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Nguyệt (kiếm liễu nữ), Bùi Văn Thái, Nguyễn Tiến Việt (kiếm liễu nam)... Đội cũng đang có 2 chuyên gia giỏi người Nga là ông Andrey Klyushin và Ayrat Abdulmanov tham gia huấn luyện nên cũng có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 32".

HLV trưởng ĐT đấu kiếm Việt Nam Nguyễn Tiến Việt trả lời phỏng vấn Dân Việt về quá trình chuẩn bị cho mục tiêu giành 3-4 HCV SEA Games 32. Ảnh: Phạm Hưng

Chia sẻ chi tiết hơn về hành trình hướng tới SEA Games 32 của ĐT đấu kiếm Việt Nam, HLV trưởng Nguyễn Tiến Việt nói: "Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà năm ngoái, ĐT đấu kiếm Việt Nam đã giành được 5 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Nhưng sau 1 năm, mọi thứ sẽ rất khác khi các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Singapore, Philippines và đặc biệt chủ nhà Campuchia đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng với khát khao giành HCV.

Trong tổng số 12 bộ huy chương cá nhân, đồng đội kiếm chém nam, kiếm chém nữ; kiếm liễu nam, kiếm liễu nữ; kiếm 3 cạnh nam, kiếm 3 cạnh nữ, chúng tôi đặt mục tiêu giành 3-4 HCV.

Đây là mục tiêu chung của toàn đội chứ chúng tôi không kỳ vọng, đặt nặng vào một cá nhân nào cả, tránh gây áp lực không cần thiết cho VĐV".

HLV Nguyễn Tiến Việt cho biết thêm, đầu năm nay, ĐT đấu kiếm Việt Nam đã thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2023 có ý nghĩa như giải tiền SEA Games và giành được 8 HCV. Nhưng đây là giải mà các nước không mang đi lực lượng mạnh nhất nên cũng chưa thể đánh giá được chính xác tương quan lực lượng.

"Một năm đã qua và mọi thứ đã khác rất nhiều. ĐT đấu kiếm Việt Nam chỉ biết nỗ lực hết sức, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để khi thi đấu giành kết quả tốt nhất", HLV Nguyễn Tiến Nhật nhấn mạnh.

HLV Nguyễn Lê Bá Quang rút kinh nghiệm với các VĐV kiếm chém nữ Việt Nam sau buổi tập sáng 7/4. Ảnh: Phạm Hưng

Trong thực tế, có thể kể ra những điểm sáng có thể giúp ĐT đấu kiếm Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia như Vũ Thành An cùng đồng đội kiếm chém nam (từ SEA Games 2015 tới nay, Thành An đã giành đủ 4 HCV cá nhân. Hai kỳ SEA Games gần nhất, Thành An cùng đồng đội giành cú đúp HCV cá nhân, đồng đội - PV).

Tiếp đến Nguyễn Tiến Nhật - người cũng đã giành HCV cá nhân kiếm 3 cạnh 4 kỳ SEA Games liên tiếp tương tự như Vũ Thành An. Nội dung kiếm chém nữ, HCV SEA Games 31 Bùi Thị Thu Hà cùng các đồng đội cũng đặt niềm tin bước lên bục cao nhất. Nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh (HCB SEA Games 31) cũng có khả năng đổi màu huy chương.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch để một số VĐV kiếm chém đi dự giải Grand Prix ở Hàn Quốc trước khi di chuyển sang Campuchia dự SEA Games 32.

Lúc này, Vũ Thành An bị chấn thương lật cổ chân trong buổi tập gần đây và đang điều trị tích cực. Hy vọng An có thể hồi phục trong thời gian sớm nhất để trở lại tập luyện, bước vào SEA Games 32 với thể trạng, tâm lý tốt nhất", HLV Nguyễn Tiến Việt chốt lại.

Kiếm chém nữ quyết bảo vệ 2 HCV SEA Games

Về phía các tuyển thủ đấu kiếm, các VĐV kiếm chém nữ tỏ ra đầy tự tin khi thể hiện quyết tâm bảo vệ 2 HCV cá nhân, đồng đội đã giành được tại SEA Games 31.

Kiếm thủ từng giành HCĐ cá nhân và HCV đồng đội kiếm chém nữ SEA Games 31 Phùng Thị Khánh Linh bộc bạch: "SEA Games 32 là kỳ SEA Games thứ 3 của tôi. Năm ngoái, tôi có gặp một chút vấn đề về tâm lý, bị chuột rút nên không thể hiện được hết khả năng của mình.

Tới Campuchia, tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn để cùng đồng đội bảo vệ 2 HCV đã giành được trên sân nhà năm ngoái. Chúng tôi luôn ý thức khi giành được HCV đã khó, giữ được còn khó hơn, đặc biệt khi các VĐV nước bạn thời gian qua được đi tập huấn, thi đấu nhiều; còn chúng tôi hầu như chỉ biết tự luyện tập cùng nhau, xem băng hình, clip các giải đấu lớn để cập nhật về luật mới.

Dù thế nào thì chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để giữ vị thế số 1 của kiếm chém nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực".

Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà (phải) - niềm hy vọng HCV của ĐT đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Phạm Hưng

Cùng tâm sự với đàn em, đương kim HCV cá nhân, đồng đội nữ kiếm chém SEA Games Bùi Thị Thu Hà nhìn nhận: "Các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore thời gian qua tiến bộ rất nhanh, họ trẻ hóa, có bước tiến về tốc độ, kỹ chiến thuật nhờ được đi tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều. Campuchia là chủ nhà chỉ thi đấu duy nhất nội dung kiếm chém nên cũng là một đối thủ tiềm năng của đấu kiếm Việt Nam.

Áp lực đương nhiên là có nhưng chúng tôi sẽ biến nó thành động lực, giữ được tâm lý vững vàng, thể hiện được bản lĩnh khi thi đấu trên sân khách để mang vinh quang về cho Tổ quốc".