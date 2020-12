Vụ thanh niên “hổ báo” đánh đập nữ sinh ở Bình Dương: Nạn nhân phải khâu chục mũi trên đầu

Sau va chạm, Thành “hổ báo” lao đến đá như trời giáng vào mặt nữ sinh

Chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ trên địa bàn) để làm hành vi đánh đập nữ sinh sau va chạm giao thông.

Nghi can Thành bị cơ quan điều tra bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp do sau khi vụ việc xảy ra, Thành đã bị một nhóm người tìm đến nhà bắt giữ rồi hành hung nhưng không giao Thành cho cơ quan công an.

Công an TP Thủ Dầu Một cho biết Thành từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Đối tượng Thành đã bị công an bắt giữ (ảnh: Lê Ánh - PLO)

Trước đó, chiều 7/12, Thành điều khiển xe máy chở người phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến khu phố 5 (phường Tương Hiệp Bình, TP Thủ Dầu Một) thì Thành quay đầu xe qua đường.

Cùng lúc này, hai nữ sinh đi trên xe đạp điện chạy phía sau không xử lý kịp đã tông vào đuôi xe của Thành.

Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe ngã ra đường. Tiếp đó, một người phụ nữ khác đi xe máy ngay sau hai nữ sinh cũng lao tới đâm vào xe máy của Thành văng mạnh về phía trước.

Sau va chạm, Thành hùng hổ lao tới đá, vụt liên tiếp vào mặt nữ sinh điều khiển xe đạp điện. Thậm chí, Thành còn rút gậy ba khúc trong người vụt vào đầu nữ sinh.

Trước khi bỏ đi, Thành còn lớn tiếng đe dọa nhiều người vì dám can ngăn. Toàn bộ vụ việc được camera của nhà dân ghi lại sau đó tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà của nữ sinh bị Thành đánh cho biết sức khỏe của em đã ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng sợ.

Người nhà chia sẻ, sau va chạm giao thông, nữ sinh chưa kịp bừng tỉnh vì đau đớn thì bị gã côn đồ hành hung, đánh bằng gậy ba khúc nên đầu em nữ sinh bị nhiều vết thương, phải may hơn 10 mũi. Ngoài ra phần mặt cũng bị chấn thương và hiện còn khá đau đớn.

“Hiện bác sĩ chưa đưa ra chuấn đoán chính xác và đang theo dõi thêm. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo công an về vụ việc này”, người nhà nói.