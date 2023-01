Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Việt (SN 1998, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Đàm Quốc Việt là người được gia đình đăng tải trên báo chí, cộng đồng mạng tìm kiếm khi bị mất tích trên đường về quê Đắk Lắk ăn Tết cùng gia đình.

Việt thời điểm gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm vì mất tích trên đường về quê ăn Tết. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h10 ngày 18/1, do thiếu tiền tiêu xài, Đàm Quốc Việt cầm dao đi qua nhiều tuyến đường trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc địa phận phường Đông Hòa, TP. Dĩ An để cướp tài sản của người dân.

Tại đây, Việt phát hiện anh Nguyễn Hữu Thành (SN 2000, quê Đồng Nai) và chị Võ Thị Thu Hương (SN 2001, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) đang dựng xe máy bên vệ đường, ngồi trên ghế đá.

Tang vật trong vụ cướp. Ảnh: CACC

Việt tiếp cận và dùng dao khống chế anh Thành để cướp xe máy. Trong lúc Việt không khởi động được xe máy, anh Thành đã đánh trả.

Được sự trợ giúp của một thanh niên gần đó, anh Thành đã khống chế được đối tượng Việt, giao cho Công an phường Đông Hòa, TP.Dĩ An.

Trước đó, Việt gọi điện nói gia đình đang trên đường về quê ăn Tết. Do không liên lạc được với Đàm Quốc Việt, bố mẹ của Việt đã nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm vì tưởng rằng con mình bị mất tích.