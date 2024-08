Vụ TikToker tố "mỗi lần xạ trị mất 200.000 đồng": Bệnh viện K bị yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm tiêu cực

Bệnh nhân nói gì sau vụ tố "mỗi lần đi xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 nghìn đồng tại Bệnh viện K"?

Mới đây, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Bệnh viện K chính thức lên tiếng trước thông tin "mỗi lần đi xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng" đã nhận được sự quan tâm của dư luận.



Trực tiếp ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, Hà Nội, sáng ngày 21/8, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại đây mỗi ngày điều trị, khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân.

Người nhà và bệnh nhân ra vào Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp sáng ngày 20/8. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Quang Gia (61 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết bản thân bị ung thư phổi và điều trị tại Bệnh viện K từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó, ông Gia điều trị ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau được chuyển về điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Ông Bùi Quang Gia chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Gia Khiêm

"Trường hợp của tôi bảo hiểm thanh toán 50% và truyền hoá chất. Suốt thời gian điều trị, tôi cũng chưa phải đi phong bì hay gửi biếu gì y, bác sĩ cả. Tôi thấy bác sĩ điều trị cho tôi đều rất nhiệt tình", ông Gia chia sẻ.

Ông Huấn cho biết, các y, bác sĩ điều trị cho mình rất nhiệt tình. Ảnh: Gia Khiêm

Còn ông Trịnh Đức Huân (65 tuổi, quê Thái Nguyên) mới được chuyển từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về cơ sở Tam Hiệp. Ông Huân bị ung thư phổi. Ông cho hay, bản thân mình và vợ ăn cơm tại bệnh viện và cơm từ thiện bên ngoài.

"Tôi là hộ nghèo nên bảo hiểm 100%. Tôi cũng chưa phải mất thêm tiền gì ngoài khám chữa bệnh", ông Huân nói.

Cặp vợ chồng cho biết, từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: Gia Khiêm

Một cặp vợ chồng xin giấu tên chia sẻ, điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K được gần 1 năm. Tuy nhiên, theo cặp vợ chồng này, từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như phản ánh trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, đã có rất nhiều bạn đọc bày tỏ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đồng thời đề nghị các cơ quan điều tra để làm rõ những bất cập tại bệnh viện này.

"Chắc chắn là có nhé. Bố mình vừa đi điều trị ở K Tân Triều thì nó đúng là thành tiền lệ rồi. Không có tiền bác sĩ không thèm trả lời luôn", một cư dân mạng bình luận. Một người khác cũng ý kiến: "Việc này rất đúng, em từng chăm mẹ ở K3. Mỗi lần muốn xin chữ ký để xạ tuần tiếp phải kẹp ít nhất 200 nghìn"….

Bệnh viện K bị yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm tiêu cực

Liên quan đến vấn đề này, trưa 21/8, trao đổi với PV Dân Việt, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, về việc các video lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Bệnh viện K gần đây, bệnh viện đã có báo cáo Bộ Y tế, đồng thời đã có thông cáo báo chí rộng rãi về vụ việc.

Chị Đậu Thanh Tâm - người phản ánh Bệnh viện K bị gãy xương mác hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Gia Khiêm

"Tuy nhiên, trước bình luận của nhiều người dân phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong ngày hôm nay sẽ thêm có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Dù bệnh viện đã có thông tin lên tiếng, tuy nhiên chúng tôi đề nghị bệnh viện nghiêm túc tiếp thu, có hình thức rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy trình, hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực và xử lý nghiêm nếu có, đảm bảo công tác khám, điều trị đúng quy định. Phải lấy người bệnh làm trung tâm", ông Đức nhấn mạnh.



Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, phía bệnh viện đã nắm được thông tin trên cách đây ít ngày.

Theo ông Quảng, Bệnh viện K đã mời cơ quan công an cụ thể Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì vào cuộc xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế.

Đại diện Bệnh viện K cũng khẳng định trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok DTT (ID: @xx.thanh.xx) và một số tài khoản khác với nội dung thông tin xuyên tạc, và lan truyền có mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện K và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế.

Cụ thể, từ ngày 15/7 đến sáng 16/8, tài khoản nêu trên đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên Bệnh viện K và một số bác sĩ, lãnh đạo quản lý của bệnh viện.

Về các thông tin tố bệnh viện "vòi vĩnh" tiền của bệnh nhân khi xạ trị, không "đút lót" sẽ không được xếp lịch điều trị được đăng tải trong video…, Bệnh viện K khẳng định các nội dung trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống.

"Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý hằng ngày tại bệnh viện, hạ thấp uy tín cá nhân và tổ chức tập thể cán bộ y tế, mà còn gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và cộng đồng xã hội quan tâm vụ việc trước các thông tin tiêu cực, kích động, mang tính xúi giục", đại diện bệnh viện thông tin.