Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Cơ quan chức năng tập trung điều tra dấu hiệu phạm tội loạn luân

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm tội loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Qua tài liệu xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ với một số người trong "Thiền am bên bờ vũ trụ" khá phức tạp. Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng các em này là cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Do đánh trúng vào tâm lý "nhẹ dạ, cả tin" rằng thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao nên nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền giúp đỡ.

Ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, có những hành động lên mạng kêu gọi, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi chốn "tu hành" của ông.

"Cách hành xử của cá nhân ông Vân không thể nào chấp nhận. Ông diễn đủ trò làm cho các hộ gia đình xung quanh mệt mỏi, chính quyền xử lý quá chậm", bà Nguyễn Thị Hồng ( ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An), sống cách "Tịnh Thất Bồng Lai" 100m nói.

"Khả năng cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can tội danh lọan luân đầu tiên. Quá trình điều tra đủ tài liệu chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại", một điều tra viên thuộc Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết.