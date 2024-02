Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều ngày 14/2. Ảnh: Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản khẩn số 698/UBND-XD ngày 15/02/2024 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều ngày 14/02/2024.

Khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu:

Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành, địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Lào Cai cần tập trung chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng…

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai). Phối hợp kiểm tra, rà soát các các bất cập, điểm đen về tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai) để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời.

Đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông trong trường học theo Chương trình phối hợp số 11/CTr-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra trường THCS thị trấn Bát Xát, THCS Cốc Mỳ trong việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 07/3/2024.

Tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, tuân thủ quy định tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện…

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp phù hợp với từng cấp học.

Yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục trước mỗi kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè khuyến cáo, hướng dẫn học sinh các trường về những nguy cơ xảy ra mất trật tự an toàn giao thông; các quy định, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định; cha mẹ, gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con, em mình điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện.

Cần ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng người dân, xe ôm đi vào đường Cao tốc

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: UBND huyện, thành phố có đường cao tốc chạy qua (Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai) chủ trì, phối hợp với VEC tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hành lang đường cao tốc đi qua địa phận địa phương quản lý, thống kê các vị trí lối đi tự mở (phá rào, hộ lan…), các điểm vi phạm hành lang đường Cao tốc gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 6/3/2024 để báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường Cao tốc. Có phương án ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng người dân, xe ôm đi vào đường Cao tốc.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, kịp thời đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cao tốc, đặc biệt đối với các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đón trả khách trên đường cao tốc… Kiểm soát chặt chẽ không cho người dân đi bộ, đi xe máy vào đường cao tốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc; đối với các hành vi phá rào đi vào đường cao tốc, đi xe máy vào đường cao tốc, thống kê, cung cấp hình ảnh gửi về chính quyền địa phương đề nghị xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 15h40' ngày 14/02/2024 tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải biển số 24C-089.91 của Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai hướng Lào Cai - Hà Nội với 2 xe mô tô tô biển kiểm soát: 24HB-099.08, 24B1-057.91 đi hướng ngược chiều. Hậu quả làm 4 người trên 2 xe mô tô tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, UBND, Công an thành phố Lào Cai đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.