Trang Nemo (tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang) đến phiên tòa tại TAND quận 1 hôm nay 22/11. Ảnh: CTV

Chiều 22/11, sau khi nghị án kéo dài vài ngày vụ Trang Nemo và 4 đồng phạm đánh người, HĐXX TAND quận 1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ cho VKSND quận 1 để điều tra bổ sung.

Trong vụ án này gồm có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi), cùng bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, tại phiên tòa ngày 16/11, đại diện Viện KSND quận 1 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù.

Trang Nemo cùng 4 đồng phạm tại phiên tòa hôm nay 22/11. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 phút ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ K., Trần Thị H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K. đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì chị K. vào cửa hàng nói My về nên giữa K. và Trang mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K., sau đó, Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên của hàng xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… của chị K.

Lúc này, chị Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào. Nam dùng tay đánh một cái vào mắt trái của chị K., Tuấn dùng tay đánh một cái vào mắt phải của chị K.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng, mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở. Khi bước ra cửa hàng, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K. Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị K.

Lực lượng chức năng can thiệp, bắt giữ Trang. Những người còn lại được đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.