TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 vợ chồng tử vong bất thường; xét xử vụ Trang Nemo cùng đồng phạm

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi án mạng trên địa bàn làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Bình Phước. Ảnh: Đậu Tất Thành



Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh N.T.H. (36 tuổi) và N.T.H. (28 tuổi, cùng ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

Theo đó, chiều 15/11, anh H. lái xe máy đến nhà nghỉ ở xã Bù Nho thuê phòng nghỉ. Gần 1 tiếng sau, vợ anh H. là chị H. cũng đến nhà nghỉ trên.

Đến 21h cùng ngày, chủ nhà nghỉ đến gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi ngờ có việc không lành, chủ nhà nghỉ kêu hàng xóm đến cùng mở cửa. Khi mở cửa ra thì mọi người tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng anh H. đã tử vong.

Tại hiện trường, anh H. tử vong trong tư thế treo cổ, chị H. tử vong trên giường, đầu bị chăn quấn, vùng mặt, cổ xuất hiện vết thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, khám nghiệm và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xét xử vụ Trang Nemo cùng đồng phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, sau khi kết thúc phần cho các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện phiên tòa xét xử Trang Nemo và 4 đồng phạm, HĐXX TAND quận 1 (TP.HCM) thông báo nghị án kéo dài dự kiến tuyên án vào chiều 22/11.

Trong vụ án này gồm có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi), cùng bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trang Nemo (khẩu trang đen, mặc kính, hàng thứ 2) cùng 4 đồng phạm bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, cả 5 bị cáo đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời đều bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND quận 1 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; đề nghị bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Trang là chủ cửa hàng "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 phút ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ K., Trần Thị H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K. đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì chị K. vào cửa hàng nói My về nên giữa K. và Trang mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K., sau đó, Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên của hàng xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… của chị K.

Lúc này, chị Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào. Nam dùng tay đánh một cái vào mắt trái của chị K., Tuấn dùng tay đánh một cái vào mắt phải của chị K.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng, mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở. Khi bước ra cửa hàng, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K. Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị K.

Lực lượng chức năng can thiệp, bắt giữ Trang. Những người còn lại được đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Dùng ảnh "nóng" tống tiền bạn gái quen qua mạng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt được đối tượng bị truy nã về hành vi dùng ảnh “nóng” tống tiền bạn gái. Kẻ bị truy nã vừa mới bị bắt giữ là Lê Ngọc Dương (SN 2003, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Đối tượng Dương đã bị bắt. Ảnh Công an Đồng Nai

Theo điều tra của công an, trước đó Dương đã lên mạng xã hội làm quen với một cô gái (SN 2005, ngụ tỉnh Hậu Giang). Sau một thời gian nói chuyện, hai bên đã nảy sinh tình cảm nam nữ và bắt đầu tìm hiểu nhau.

Trong quá trình quen nhau, cô gái này và Dương thường xuyên gọi điện nói chuyện bằng video call. Dương yêu cầu gọi "khoả thân" khoe cơ thể, cô gái này đồng ý và không có bất kỳ nghi ngờ nào.

Tuy nhiên, trong lúc gọi video, Dương đã quay chụp màn hình lưu lại những hình ảnh "nóng" của cô gái. Sau đó, Dương dùng những ảnh này để tống tiền cô gái trẻ.

Lo sợ bạn trai phát tán ảnh nóng, cô gái đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, điều tra và xác định Dương là kẻ gây ra vụ việc. Sau đó công an cũng truy nã Dương về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Truy bắt kẻ đâm chết nam công nhân

Trưa 16/11, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án. Ảnh: M.

Bước đầu công an xác định vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực gần Công ty C.T. thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Nạn nhân là Đặng Phú H. (SN 1999, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai).

Nghi can trong vụ án là Nguyễn Thành Đạt (SN 1994, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), hiện đang bỏ trốn.

Theo điều tra, H. và Đạt đều là công nhân làm việc tại Công ty C.T, H. làm bộ phận Q.A còn Đạt làm bộ phận ép. Sáng nay trong lúc H. vào ca sáng, Đạt tan ca thì cả hai xảy ra xô xát qua lại. Đạt đã đâm H. khiến nạn nhân tử vong.

Các nhân chứng cho biết do sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản.

Hiện thi thể H. sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thiếu niên 12 tuổi trộm gần 100 xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/11, lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao N.V.A.T (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho Công an phường Mân Thái xử lý theo thẩm quyền.

N.V.A.T tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/11, tổ công tác C1-911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra, phát hiện thiếu niên N.V.A.T đang hút cỏ Mỹ ở khu vực đường lên bán đảo Sơn Trà nên mời về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại đây, các trinh sát của tổ công tác nhận ra T chính là nghi phạm liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 12/11 tại khu vực phường Mân Thái.

Tại cơ quan công an, N.V.A.T khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ Mỹ, T đã đi trộm xe máy. Những tháng gần đây, T đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy các loại như: Dream, Wave, Sirius,… Có ngày T trộm tới 4 chiếc xe. Trộm xong, T chạy đến khi hết xăng rồi vứt hoặc đi tìm xe khác để trộm. Khi thiếu tiền, T mới mang xe gian đi tìm chỗ bán.

Lần gần nhất, ngày 12/11, T trộm xe Sirius tại phường Mân Thái, bán cho một phụ nữ kinh doanh tạp hóa tại khu vực đường Đào Duy Từ (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) với giá 800 nghìn đồng. Có tiền, T mua cỏ Tobacco của phụ nữ này đem về sử dụng.

Tổ công tác C1-911 phối hợp với Công an phường Mân Thái và Công an phường Vĩnh Trung thu giữ chiếc xe máy Sirius. Lực lượng công an cũng thu giữ 4 túi chứa cỏ Mỹ, cỏ Tobacco mà người phụ nữ bán tạp hóa đang cất giữ.