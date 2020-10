Vụ trộm dây điện sân bay: Đề nghị cơ quan an ninh, chống khủng bố vào cuộc

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi - TP. Hải Phòng

Theo cơ quan an ninh hàng không, ngày 5/10, kẻ gian đã cắt trộm cáp điện 3 pha dài khoảng 150m nằm phía trên đường dẫn qua sông Cầu Rào; 10 trụ hộp điều khiển đèn chớp phía giáp hàng rào khu bay Cảng hàng không Cát Bi,

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc đã cử lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đến bảo vệ hiện trường và báo với Công an quận Dương Kinh, Công an quận Hải An, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh nội địa, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và Công an TP.Hải Phòng điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, đêm 6/10, rạng sáng 7/10, đường cáp điện tại sân bay Cát Bi tiếp tục bị kẻ gian cắt. Kẻ trộm cũng cắt thêm cả một số đoạn đã được khắc phục.

Để ngăn chặn kẻ gian phá hoại, trộm cắp đường dây cung cấp điện đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không đã đề nghị Cục An ninh kinh tế (A04), Cục An ninh nội địa (A02) - Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Hải phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sớm xác minh, điều tra làm rõ sự việc trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng đề nghị các đơn vị chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để sự việc tương tự tiếp tục xảy ra.