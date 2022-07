Vụ trộm gần 100 cây vàng: Bắt tạm giam 1 chủ tiệm vàng

Liên quan vụ trộm gần 100 cây vàng ở Cà Mau, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đã bắt tạm giam bà Huỳnh Kim Chi (52 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi), để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bà Chi là chủ tiệm vàng Hữu Ngưng, nơi tiêu thụ tài sản của hai vụ trộm vàng.

Đối tượng Lê Hoàng Nam bị bắt trước đó. Ảnh: CACC

Trước đó, liên quan vụ án, Lâm Văn Lam, 52 tuổi cùng Lê Hoàng Nam, 40 tuổi và Nguyễn Văn Bé, 32 tuổi, đã bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam về hành vi "Trộm cắp tài sản". Nguyễn Thanh Sang, 37 tuổi, bị bắt về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra, ngày 21/4, Nam, Bé và Lam đột nhập vào tiệm vàng Thanh Hùng (ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, Cà Mau), lấy trộm 13,8 lượng vàng 18K, 8 chỉ vàng 24K và hơn 4 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản khoảng 544 triệu đồng.

Sau khi trộm về, Nam đưa số vàng trên cho Sang nấu thành khối. Đến ngày 29/4, Sang mang đến tiệm vàng Hữu Ngưng để bán nhưng được thỏa thuận khi nào bà Chi bán được thì mới trả tiền. Sau đó, bà Chi mang vàng đến một tiệm vàng ở TP.Cà Mau bán được trên 300 triệu đồng và đưa cho Sang 290 triệu đồng.

Rạng sáng 5/6, nhóm của Nam đột nhập vào tiệm vàng Kha Ly (ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) lấy trộm 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Kim Chi, người tiêu thụ vàng của hai vụ trộm. Ảnh: CACC



Tương tự lần trước, khoảng 11h ngày 11/6, Sang mang vàng đến tiệm vàng Hữu Ngưng bán cho bà Chi. Đến ngày 15/6, tiệm vàng Hữu Ngưng nấu thành 4 thỏi vàng, trọng lượng khoảng 18 lượng và mang đến tiệm vàng ở TP.Cà Mau bán được 582 triệu đồng, đưa cho Sang 497 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai rằng trong quá trình thực hiện 2 vụ trộm trên, nhóm của Nam đều trang bị dao và bình xịt hơi cay, nếu người dân phát hiện, truy đuổi thì sẽ chống trả để tẩu thoát.

Thượng tá Lâm Quốc Thanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, nhóm trộm của Nam rất chuyên nghiệp và tinh vi. Để thực hiện vụ trộm, các bị can đi khảo sát các tiệm vàng rất kỹ. Khi thực hiện trộm, các bị can vô hiệu hóa camera, đội nón, đeo khẩu trang, găng tay, vớ chân nhằm không để dấu vết lại hiện trường. Các bị can cũng khảo sát địa hình thoát thân rất kỹ nên ban đêm không cần đèn vẫn chạy vỏ lãi như ban ngày.

Ngoài ra, nhóm trộm còn đầu tư dụng cụ để khò vàng. Khi trộm được vàng mang về, các bị can khò thành từng cục để xóa nguồn gốc của vàng.