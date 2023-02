Vụ Trưởng Công an phường chết trong tư thế treo cổ: Thông tin từ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam

"Qua khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân chết do tự treo cổ; còn lý do dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định; đã loại trừ nguyên nhân do kinh tế cá nhân...", đại tá Lai cho biết.



Ảnh minh họa.

Trước đó, vào sáng 27/2, lãnh đạo phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa phát hiện ông Ng.H.A. (Trưởng Công an phường Điện An) chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, người dân gọi báo báo cho chính quyền phường Điện An cùng Công an thị xã Điện Bàn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm để phục vụ điều tra.