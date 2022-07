Vụ truy sát Quân "xa lộ": Che giấu tội phạm có thể bị xử lý thế nào?

Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội "che giấu tội phạm" trong vụ truy sát Quân "xa lộ"

Ngày 14/7, liên quan vụ sát hại Mai Văn Quân (54 tuổi, biệt danh Quân "xa lộ") tại TP Thủ Đức, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.



Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố tổng cộng 15 bị can, trong đó 13 bị can bị đề nghị truy tố hành vi "giết người", 2 bị can bị đề nghị truy tố hành vi "che giấu tội phạm".

Bị cáo Võ Thùy Linh, chủ mưu trong vụ truy sát Quân "xa lộ". Ảnh: TP

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT xác định Lê Thị Tuyết - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế có dấu hiệu phạm tội "che giấu tội phạm".

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Tiền (biệt danh Tý "chợ"), khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Che giấu tội phạm là vi phạm pháp luật

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Che giấu tội phạm là gì, người bị chứng minh là có tội che giấu tội phạm có thể thể đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, che giấu tội phạm là hành vi của một người không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Hành vi che giấu tội phạm phải được thực hiện sau khi một tội phạm khác đã hoàn thành.

Đây là đặc điểm để phân biệt sự khác nhau giữa hành vi che dấu tội phạm và đồng phạm. Người phạm tội sau khi biết được một tội phạm đã được thực hiện, thay vì tố giác họ lại thực hiện các hành vi với mục đích nhằm che dấu tội phạm.

Đây cũng là sự giúp sức để một tội phạm né tránh việc bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật và việc giúp sức này không phải xuất phát do sự hứa hẹn trước đó mà nó chỉ xuất hiện vào thời điểm tội phạm đã được thực hiện.

Nếu có sự hứa hẹn hoặc phân công trước đó, đây là đồng phạm với vai trò giúp sức của tội phạm đã thực hiện.

Theo bà Thơ, biểu hiện của hành vi bao gồm: Cho người phạm tội ẩn náu trong nhà mình hoặc một nơi nào khác hoặc biết người phạm tội đang ở đâu nhưng không khai báo và tìm mọi cách che dấu để người khác không biết được.

Che dấu dấu vết, tang vật của tội phạm: Tương tự việc che dấu người phạm tội, chủ thể của tội danh này cũng tìm mọi cách để ngăn chặn sự tiếp xúc của đối tượng thứ ba.

Cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm: Thể hiện ở các hành vi như cố tình cung cấp các thông tin sai sự thật, xóa bỏ dấu vết của tội phạm, tiêu hủy các công cụ, phương tiện tội phạm…

Bà Thơ khẳng định, hành vi che giấu tội phạm của người phạm tội là thể hiện sự xem thường pháp luật, chủ thể của hành vi không đấu tranh chống tội phạm mà lại góp phần che dấu, khuyến khích tội phạm thực hiện trên thực tế.

Do vậy phải chịu trách nhiệm hình sự tương thích và một phần răn đe những ai có định ý bao che cho tội phạm.

"Căn cứ theo Điều 389 Bộ luât hình sư 2015 về tội che giấu tội phạm, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù 6 tháng đến 5 năm.

Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm" – bà Thơ thông tin.

Như vậy che giấu tội phạm là vi phạm pháp luật, người bị xác định có tội sẽ có thể phải đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.