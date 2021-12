Một nghi can trong nhóm truy sát Quân "xa lộ" bị bắt tại Campuchia

Ngày 25/12, Công an Tây Ninh cho biết đối tượng bị truy nã Lý Văn Tư (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã bị bắt.

Tư là đối tượng bị Công an TP.HCM truy nã về tội giết người liên quan đến vụ án nhóm giang hồ hơn 20 người truy sát Quân "xa lộ" xảy ra vào năm 2019. Phiên tòa xét xử vụ án này cũng vừa diễn ra vào ngày 14/12.

Theo cơ quan công an, vào chiều 24/12, Công an Tây Ninh, Công an TP.HCM, Biên phòng Tây Ninh phối hợp cùng Cảnh sát Campuchia đã tiến hành bắt Lý Văn Tư khi nghi can này đang lẩn trốn tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Sau đó, cơ quan chức năng đã dẫn giải Tư về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát Campuchia hoàn tất thủ tục dẫn giải Lý Văn Tư về Việt Nam. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà trị giá 100 tỷ đồng tại quận 1 (TP.HCM), Lê Thị Tuyết và Lê Công Tuấn Anh nhờ Võ Thùy Linh (30 tuổi) đứng ra giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh gặp bà Trần Ngọc Th. (chủ nhà đang tranh chấp) để nói chuyện. Linh yêu cầu chồng bà Th. gỡ các bài viết cùng hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Th. không đồng ý và đuổi Linh về.

Một lúc sau, Mai Văn Quân (biệt danh Quân "xa lộ", là một giang hồ tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức và Bình Dương) đến nhà bà Th. chơi và được chồng bà Th. kể lại câu chuyện trên.

Sau đó, các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi "gây chiến", thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4/11/2019, nhóm của Linh có Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương (35 tuổi) cùng 5 người nữa tập hợp tại ngã tư Bình Thái (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và gọi thêm người cầm hung khí đến nhà số 28 Khổng Tử (phường Trường Thọ, Thủ Đức) gặp Quân.

Tại đây, cả nhóm thấy Quân đang đứng phía ngoài liền xông vào đuổi đánh, chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 7/11/2019.

Sau khi chém Quân "xa lộ", Thùy Linh tổ chức xe cho cả nhóm của Phương xuống TP.Vũng Tàu ăn chơi rồi chia nhau bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Trong vụ án này, Lý Văn Tư và Nguyễn Thanh Tiền bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra.

Ngày 18/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lý Văn Tư về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tư khai sau khi gây án đã bỏ trốn qua Campuchia làm thuê sinh sống đến khi bị bắt giữ.