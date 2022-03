Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp báo.



Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì họp báo chiều 30/3. Ảnh: HC

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi: Việc UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lấy tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại một Ngân hàng thương mại đã có sự cho phép của Tỉnh uỷ, BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh không? Việc quản lý nguồn lãi từ tiền gửi tiết kiệm này như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trả lời: Việc UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang "linh hoạt" chuyển tiền quỹ phòng, chống Covid-19 có kỳ hạn tại một Ngân hàng thương mại bắt đầu từ tháng 9/2020.

Lãi phát sinh trong thời gian gửi ngân hàng là trên 650 triệu đồng.

"Trong quá trình gửi kỳ hạn khi có việc đột xuất vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu chi của Ban chỉ đạo. Còn lãi phát sinh trong quá trình gửi tiết kiệm có kỳ hạn vẫn nhập vào tiền vốn tại ngân hàng và tiếp tục gửi như vậy!" - bà Minh thông tin.

Buổi họp báo tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chiều 30/3. Ảnh: HC

Bà Minh cũng cho biết: Theo Điều 9 Nghị định 93 năm 2021 đơn vị được quyền mở tải khoản tại Kho bạc và Ngân hàng thương mại để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ và theo Điều 36, Nghị định 93 năm 2019 quy định sử dụng tiền nhàn rỗi ngoài ngân sách Nhà nước thì được gửi vào ngân hàng có kỳ hạn. Theo quy chế của Ban vận động quỹ, Trưởng ban và các Phó Trưởng ban chỉ đạo được phép điều phối nguồn tiền mà mình trực tiếp tham mưu, quản lý.

Bà Minh thông tin tiền phát sinh từ lãi ngân hàng đến thời điểm này vẫn còn ở ngân hàng và chưa có sử dụng.

"Việc chuyển tiền quỹ sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn là để góp phần cho nguồn lực tích cực cho công tác phòng chống dịch!" - bà Minh cho hay.

Trong khi đó, An Giang là một trong các địa phương bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên tại ĐBSCL, nhưng khoản tiền hỗ trợ lại được coi là tiền "nhàn rỗi" để gửi ngân hàng.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khẳng định: "Mặt trận giữ tiền, lúc nào cũng muốn tăng nguồn lực, tiền có nhiều để hỗ trợ cho người dân. Ai sai, vi phạm đến việc lấy tiền cho cá nhân hay tổ chức thì chúng tôi sẵn sàng xử lý".

Dư luận xôn xao thông tin UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lấy tiền quỹ phòng, chống Covid-19 đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Ảnh: HC

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, những ngày qua, dư luận tại tỉnh An Giang xôn xao với thông tin UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (đơn vị được tỉnh giao quản lý tiền quỹ hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của tỉnh này) đã "linh động" đem số tiền quỹ được đóng góp từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh đi… gửi tiết kiệm tại một Ngân hàng TMCP có Chi nhánh tại tỉnh An Giang.

Số tiền gửi tiết kiệm này được chia ra thành các khoản tiền gửi nhỏ, mỗi khoản từ 2-10 tỷ đồng và xoay vòng liên tục từ nhiều tháng liền. Hiện nay tại ngân hàng nói trên, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang vẫn đang chuyển gửi tiết kiệm bằng tiền quỹ hỗ trợ Covid-19 của tỉnh này với số tiền khoảng 15 tỷ đồng!