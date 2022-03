Vụ Việt Á: 2 sỹ quan cấp tá của Học viện Quân y vừa bị bắt đối mặt hình phạt nào?

Hai cán bộ Học viện Quân y bị bắt

Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Học viện Quân y do liên quan việc nghiên cứu, chế tạo, mua bán kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Học viện Quân y nơi ông Hiệu và ông Sơn đang làm việc. Ảnh: HVQY

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng"; và thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 353 và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thượng tá Hồ Anh Sơn là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y sau này được Công ty Việt Á sử dụng để sản xuất kit xét nghiệm.

Hình phạt là rất nặng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng là tội danh sẽ được áp dụng đối với chiều bị can trong vụ án này khi các bị can tham gia vào các quy trình thực hiện hoạt động đấu thầu để mua sắm các loại vật tư y tế, các kit test xét nghiệm Covid-19 nhưng đã vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm về công khai minh bạch, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu.... gây ra hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Theo Điều 222, Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào vi phạm quy định về đấu thầu mà gây hậu quả nghiêm trọng, mức phạt tù cao nhất lên đến 20 năm.

Như vậy, đối với đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y bị khởi tố theo Điều 222, nếu cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông này gây hậu quả nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh, gây bức xúc trong dư luận thì theo luật sư có thể sẽ phải chịu chế tài đến 20 năm tù.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Đối với thượng tá Hồ Anh Sơn, Tiến sĩ Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Trường hợp kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy, ông Sơn đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại đến tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên, hình phạt mà ông này phải đối mặt có thể là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội danh.

Ngoài tội danh trên, ông Sơn đang bị khởi tố thêm về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

Khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, đây là hình phạt bổ sung.

Từ những phân tích trên, ông Cường cho biết, mức hình phạt mà đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân và thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự Học viện Quân y có thể là rất nặng.

Ngoài ra, Tiến sĩ Cường còn cho biết, đại tá Nguyễn Văn Hiệu và thượng tá Hồ Anh Sơn là người lực lượng quân đội nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ do các cơ quan tố tụng của quân đội tiến hành.