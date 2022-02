Vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong ở Gia Lai: Các nạn nhân đều là lao động bốc vác thuê

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa (Gia Lai), ngày 9/2 đại diện Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/người bị tử vong với mong muốn gia đình các nạn nhân vượt qua tang thương, mất mát.

Hầu hết gia cảnh các nạn nhân đều nghèo khó, đi bốc vác, chở hàng mưu sinh, sau vụ tai nạn nhiều người bỏ lại vợ trẻ, con thơ.

Hiện trường vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 9 người thương vong

Ông Nguyễn Văn Sỹ- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết: "Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện địa phương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân hỗ trợ mai táng. Trên địa bàn thị trấn có 5 người, trong đó có 3 người chết, 2 người bị thương. Ba nạn nhân xấu số đều là lao động chính trong nhà, có hoàn cảnh khó khăn, chuyên làm nghề bốc vác. Trước mắt thị trấn sẽ hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân có người chết là 2 triệu đồng/gia đình và người bị thương là 1 triệu đồng/gia đình".

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Chị Nenh (làng Kop Do, thị trấn Kon Dỡng, vợ của anh Guêm – nạn nhân thứ 7 trong vụ tai nạn) cho biết: "Tôi ở nhà chăm con còn chồng đi bốc vác mì từ sáng sớm hôm qua. Mỗi ngày đi bốc mì, chồng được trả khoảng từ 300.000 - 400.000 đồng. Đến 4h sáng nay (9/2), tôi nghe tin chồng bị tai nạn nên chạy đến bệnh viện ngay. Hiện hai tay và chân của anh đều bị gãy, nhà thì nghèo, không biết làm sao đây".

Vị trí xảy ra vụ tai nạn rất dốc, địa hình đồi núi hiểm trở

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp cùng lãnh đạo địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cử đoàn công tác phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 1h ngày 9/2, xe ô tô tải chở sắn mang BKS 81C – 11125 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại 117/23 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ xã Hà Đông ra xã Đăk Sơ Mei rồi tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết lúc xảy ra tai nạn, 9 nạn nhân nói trên đều ngồi trên ca bin xe tải.

Hiện gia đình đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.