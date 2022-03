Vụ xô xát ở Thủy điện Mây Hồ: Nhà thầu vừa hỗ trợ, bồi thường 520 triệu đồng cho người dân lên tiếng

"Vì là đất "sạch" nên chúng tôi mới cho công nhân đến thi công"

Như Dân Việt đã thông tin, sau sự việc xô xát tại Thủy điện Mây Hồ chiều 14/3, Công ty TNHH xây dựng An Phú (Công ty An Phú) - nhà thầu thi công đã hỗ trợ, bồi thường 520 triệu đồng cho người dân và hai thôn Can Hồ B cùng thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn dù cơ quan công an chưa có kết luận về vụ việc.

Clip vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ.

Chia sẻ với phóng viên về sự việc trên, ông Lê Đoàn Tùng, người đại diện của Công ty TNHH xây dựng An Phú, cho biết: "Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ (Công ty Mây Hồ) thi công đập đầu mối.

Khi ký hợp đồng chúng tôi yêu cầu phải có đất "sạch" trong phạm vi của dự án được cấp phép, Công ty Mây Hồ chứng minh được điều đó. Đó là về nguyên tắc trong hợp đồng. Vì là đất "sạch" nên chúng tôi mới cho công nhân đến thi công".

Cũng trong ngày 18/3, trao đổi với Phóng viên Dân Việt, đại điện của 2/3 trại cá hồi cho biết hiện nay chưa đạt được thỏa thuận với phía công ty nên xảy ra xô xát. Đồng thời cũng khẳng định những người cầm hung khí đánh nhau với người dân 100% là người từ nới khác đến chứ không phải công nhân.



"Khi công nhân của tôi vào để chuẩn bị dựng lán trại và cắm mốc giới cũng như đưa máy móc làm từ sáng (14/3) thì đến chiều có rất nhiều người chứ không phải là những người có tranh chấp ở phần đất đấy ra ngăn cản, trèo lên xe cộ máy móc và mang theo cả hung khí để dọa đánh công nhân của tôi" - ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng: "Trước tình hình đó, chỉ huy công trường (ông Phan Hiếu Huy) yêu cầu công nhân không được đánh lại vì càng như thế người ta càng hung hăng, người ta càng đánh tiếp và còn đánh trước mặt cả công an, cả chính quyền xã ở đấy, giữ công nhân trái phép và đập phá nhà xưởng lán trại, đập phá xe cộ, ô tô của chúng tôi".



Tuy nhiên, nhiều hình ảnh, video được đăng tải cho thấy rất rõ ràng trong vụ xô xát hai bên đã lao vào đánh nhau, dùng tuýp sắt, đá ném vào nhau khiến nhiều người bị đẩy ngã văng xuống suối trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bên trong lán trại của Công ty TNHH xây dựng An Phú bị đập phá. Ảnh: LT

"Nói công nhân bị đánh trước mặt chính quyền, công an là không đúng"

Liên quan đến thông tin chính quyền địa phương và công an ở đó nhưng vẫn để công nhân bị đánh mà ông Tùng vừa nêu, ông Đinh Huy Cường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn khẳng định: "Nếu không có chính quyền công an đến giải quyết thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn, nếu nói công nhân bị bắt, bị đánh trước mặt chính quyền như thế là không đúng, không có căn cứ".

Ông Cường cho rằng: "Ai cũng là công dân cả, chúng tôi đưa người vào khu lán trại để canh gác, bảo vệ khi người dân bức xúc anh em can ngăn kịp thời.

Đây là đang bảo vệ họ chứ làm sao đủ cơ sở bắt người. Anh em đã rất nhanh nhẹn đưa lực lượng đến bảo vệ người dân và công nhân như nhau trước pháp luật".

49 người được đưa về trụ sở Công an thị xã Sapa để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: Công an thị xã Sapa.

Khi được hỏi về thông tin 49 người được Công an thị xã Sapa đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ có bao nhiêu người là công nhân và người dân thì đại diện phía Công ty An Phú không nắm được.

Đồng thời đại diện UBND xã Ngũ Chỉ Sơn cũng chưa biết những người đó là ai, từ đâu đến và xác nhận không phải người ở xã Ngũ Chỉ Sơn.

Tuy nhiên, đại diện phía Công ty An Phú cho biết đơn vị có 8 công nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng trong sáng 18/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lý Láo Sỳ, Trưởng thôn Lủ Khấu cho biết: "Trong danh sách ghi hôm xảy ra xô xát ở thôn Lủ Khấu có 5 người bị thương nặng phải đưa đến viện cứu chữa, có người phải khâu 10 mũi, ngoài ra còn 7 người bị thương nhẹ điều trị tại nhà".

Cần có phương án giải quyết nhằm đảm bảo cho các bên liên quan

Ngoài sự việc xảy ra xô xát, ông Lê Đoàn Tùng, đại diện Công ty An Phú còn chia sẻ về những điểm mà ông cho rằng là mấu chốt của vấn đề cần giải quyết sớm.

Ông Tùng cho biết: "Về nguyên dân dẫn đến xô xát thì không phải là tranh chấp đất mà là tranh chấp nguồn nước, về nguyên tắc nước là tài nguyên của Nhà nước, doanh nghiệp đã xin cấp phép dự án, thuê mặt nước và được Nhà nước cấp phép.

Khu vực xây dựng đập đầu mối đã bị tạm dừng thi công sau khi xảy ra xô xát chiều 14/3. Ảnh: Dân Việt

Còn 3 trại cá hồi thì 2 trại xây sau khi dự án được công bố, không nằm trong phạm vi của Thủy điện Mây Hồ. Về nguyên tắc 2 trại này không được đền bù, đúng ra thì trại cá này xây trái phép, thêm nữa nguồn nước có phải nguồn nước của người dân đâu mà người dân tranh chấp!" - ông Tùng cho biết thêm.



Theo đại diện Công ty An Phú: "Công ty Mây Hồ đã lên ba phương án hỗ trợ, thứ nhất là tiền khó khăn trong sản xuất theo đơn giá của Nhà nước; thứ hai là hỗ trợ theo đơn giá của bên xây dựng, hết bao nhiêu thì đền bù; thứ ba là thỏa thuận theo đơn giá bên ngoài đã ra giá đến hơn 2 tỷ đồng rồi nhưng mà người dân không đồng ý".

Trong khi đó, ông Đinh Huy Cường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết: "Người dân nói trại cá họ xây dựng từ năm 2014, hiện còn 3 trại cá của 9 hộ dân (mỗi trại 3 hộ), khi thi công đập đầu mối có ảnh hưởng đến nguồn nước nên có các đại diện trại cá đến đề nghị đơn vị thi công dừng".

"Dù công ty được cấp phép khai thác nước mặt, nhưng tôi nghĩ khi triển khai các dự án ở địa phương thì tất cả các dự án liên quan đến người dân kể cả trực tiếp hay là gián tiếp.

Khi ảnh hưởng vẫn phải có phương án giải quyết, vì bao nhiêu đời nay người dân sinh sống nhờ vào nguồn nước này, về lợi ích vẫn phải chia sẻ, phải thống nhất với nhau, giải quyết, đồng hành cùng nhau, sinh kế của người dân phải có phương án giải quyết để đồng thuận với mọi người".

Chính quyền địa phương và công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ xô xát để giải quyết vụ việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thị xã Sapa

Ông Đinh Huy Cường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn thông tin: "Thời gian tới tiếp tục phối hợp với người dân và đơn vị thi công để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự và đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như mong muốn của chủ đầu tư dự án Thủy điện mây Hồ".

Không chỉ trao đổi xung quanh về mặt pháp lý cũng như sự việc xảy ra xô xát, đại diện Công ty An Phú còn thẳng thắn nói về việc hỗ trợ, bồi thường, 520 triệu đồng cho người dân sau khi sự việc xảy ra.

Hiện nay vụ việc xô xát tại Thủy điện Mây Hồ đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.