Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý vụ việc xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sa Pa)

Clip xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sa Pa, Lào Cai)

Sáng ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc số 947/UBND-KT về việc chỉ đạo xử lý vụ việc tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai).



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với UBND thị xã Sa Pa và các đơn vị liên quan đến vụ việc tụ tập đông người, xô xát xảy ra tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn ngày 14/3/2022; xem xét nguyên nhân vụ việc và các vấn đề liên quan, xử ý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh ngày 16/3/2022.

Giao UBND thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả chữa trị cho những người bị thương; xử lý kiến nghị của người dân, chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp với các Sở xử lý vụ việc phát sinh theo quy định.

Cơ quan chức năng thị xã Sa Pa đến hiện trưởng giải quyết vụ việc xô xát tại thủy điện Mây Hồ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thị xã Sa Pa

Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu là do một số hộ dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ do trong phạm vi thi công dự án còn 3 hộ dân có trang trại nuôi cá hồi dưới hạ lưu (gồm hộ ông Chảo Dần Quẩy ở thôn Can Hồ B, ông Lý Quẩy Vạn và ông Lý Quầy Vảng đều ở thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn) chưa thống nhất được với chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ về yêu cầu mức hỗ trợ, nên một số người dân đã ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm người của Công ty này, dẫn đến 8 người bị thương (gồm người dân và công nhân của đơn vị thi công dự án).

Nội dung này cũng đã được Báo Điện tử Dân Việt thông tin tại bài viết Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ.

Được biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, ngăn chặn, giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Trần Trọng Thông đã trực tiếp xuống hiện trường, gặp gỡ, trao đổi thông tin với một số hộ dân và chỉ đạo chính quyền cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tình hình.



Cũng trong sáng nay (ngày15/3), UBND tỉnh Lào Cai đã họp, chỉ đạo thành lập đoàn công tác do sở Công thương làm trưởng đoàn làm việc với UBND thị xã Sa Pa để nắm bắt thông tin, làm rõ nguyên nhân, phối hợp xử lý vụ việc theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xử lý (đối với những nội dung nằm ngoài thẩm quyền nếu có).