''Vua của các loài trái cây'', hóa ra ăn lúc xanh bổ tương đương với 35 quả táo, 18 quả chuối, 9 quả chanh

Xoài là loại trái cây được yêu thích ở mọi lứa tuổi. Ngoài hương vị thơm ngon khiến người ăn cảm thấy sảng khoái, chúng còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tờ Newtimes đã chia sẻ một nghiên cứu gần đây cho thấy 1 quả xoài xanh chứa lượng vitamin C gấp 35 quả táo, 18 quả chuối, 9 quả chanh và 3 quả cam...



Alexis Mucumbitsi, chuyên gia phụ trách dinh dưỡng tại Bộ Y tế Rwanda (một quốc gia Đông Phi) cho biết: "Trong xoài rất giàu, sắt, vitamin A và C, chứa hơn 80% lượng magiê và canxi cần thiết hằng ngày, rất quan trọng trong việc phòng nhiều loại bệnh khác nhau".

Sau đây là 8 lợi ích đáng kinh ngạc mà xoài xanh mang tới cho cơ thể:

1. Cải thiện sức khỏe gan

Các axit trong xoài xanh giúp làm tăng sự bài tiết mật, làm sạch ruột do nhiễm trùng hoặc nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra, sự bài tiết này còn giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, rất có lợi cho gan.

2. Tăng cường miễn dịch

Vitamin C và A cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu khác có trong xoài xanh giúp cải thiện hệ thống miễn dịch hiệu quả. Bằng cách tiêu thụ xoài xanh, bạn sẽ tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của nó.

3. Rối loạn tiêu hóa

Trong xoài xanh chứa lượng lớn pectin hơn xoài chín, rất có lợi trong việc điều trị các bệnh liên quan tới rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, khó tiêu mãn tính, táo bón. Hơn nữa, nó còn giúp làm sạch ruột và loại bỏ nhiều bệnh nhiễm trùng khác ở đường tiêu hóa.

Đối với phụ nữ mang thai, ăn xoài xanh sẽ giúp thuyên giảm các triệu chứng như ốm nghén. Trong xoài xanh chứa nhiều vitamin A và E, phụ nữ bình thường ăn một lượng xoài xanh thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống nội tiết tố.

4. Điều trị rối loạn máu

Xoài xanh rất tốt trong việc điều trị chứng rối loạn máu thông thường như thiếu máu, cục máu đông, bệnh tan máu... do nó chứa hàm lượng vitamin C cao. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng tính đàn hồi của mạch máu, thúc đẩy tạo ra các tế bào hồng cầu mới nhanh. Nó cũng hỗ trợ hấp thu sắt, ngăn ngừa xuất huyết, đặc biệt còn tăng sức đề kháng để chống lại bệnh lao, bệnh tả, kiết lỵ.

5. Thúc đẩy giảm cân

Xoài xanh là một trong những loại trái cây tốt nhất để giảm cân, nó không chỉ chứa ít calo, ít đường mà còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, do đó sẽ đốt cháy lượng calo một cách tự nhiên.

6. Bổ sung năng lượng

Các chuyên gia nói rằng xoài xanh nên được ăn sau bữa trưa để giúp đầu óc tỉnh táo, tránh tình trạng buồn ngủ vào đầu giờ chiều. Nguyên nhân được cho là nó có thể bổ sung năng lượng, khiến cơ thể phục hồi lại theo đúng nghĩa đen.

7. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Xoài xanh chứa niacin, còn được gọi là vitamin B3, có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch hiệu quả. Niacin cải thiện mức cholesterol trong máu, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

8. Hạn chế mất nước và đột quỵ vào ngày nắng

Những dưỡng chất có trong xoài xanh giúp làm giảm tác động của nhiệt độ cao đối với cơ thể, đặc biệt nó ngăn ngừa được tình trạng mất nước vì chặn được sự hao hụt natri clorua và sắt ra khỏi cơ thể. Do đó, xoài xanh chính là loại trái cây hoàn hảo cho mùa hè.

Tất cả những gì bạn cần làm là chấm xoài xanh với muối hoặc làm nước ép để ngăn ngừa mất natri clorua và sắt do đổ mồ hôi quá nhiều.

Lưu ý:

Không chỉ riêng xoài xanh, bất cứ thứ gì nếu ăn quá nhiều cũng đều không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều xoài xanh có thể gây ra chứng khó tiêu, kiết lị, đau họng, đau bụng (đau bụng đặc trưng do khởi phát đột ngột và ngừng nếu sử dụng thuốc). Lưu ý, không nên ăn nhiều hơn 1 quả xoài xanh mỗi ngày, không uống nước lạnh sau khi ăn vì có thể gây kích ứng. Ngoài ra, bệnh nhân dạ dày, đường ruột không nên ăn xoài xanh kẻo sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.