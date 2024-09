Vừa mua 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam, Philippines tổ chức tiêm ngay cho đàn lợn ở "điểm nóng"

Theo context.ph, ngay sau khi nhập 150.000 liều vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khởi động chiến dịch tiêm thử nghiệm có kiểm soát vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu và phát triển tại Lobo, Batangas - một thành phố có tỷ lệ đàn lợn mắc Dịch tả lợn châu Phi cao nhất.



Việc tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn châu Phi được triển khai trên những lợn khỏe mạnh để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh đã đeo bám ngành công nghiệp chăn nuôi lợn trị giá hàng tỷ peso của Philippines kể từ năm 2019.

Bộ Nông nghiệp Philippines đánh giá, việc đưa vắc xin Dịch tả lợn châu Phi vào sử dụng là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại Dịch tả lợn châu Phi, căn bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người chăn nuôi lợn quy mô lớn và nhỏ trên khắp cả nước.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel, Jr. cho biết, việc tìm ra vắc xin phù hợp chống lại Dịch tả lợn châu Phi là điều cần thiết để tiết kiệm hàng tỷ đô la đầu tư, phục hồi các trang trại và đảm bảo an ninh lương thực.



"Nỗ lực này thể hiện rõ cam kết của Bộ Nông nghiệp Philippines trong việc bảo vệ ngành chăn nuôi lợn và tăng cường an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh", ông Francisco P. Tiu Laurel, Jr. nói.

Bộ Nông nghiệp Philippines triển khai tiêm vắc xin Dịch tả lợn châu Phi nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: context.ph

Được biết, Bộ Nông nghiệp Philippines đã dành riêng 300 triệu peso để mua 600.000 liều vắcxin Dịch tả lợn châu Phi từ Việt Nam và chuẩn bị tìm thêm nguồn quỹ nếu các xét nghiệm có kiểm soát chứng minh thành công trong việc bảo vệ người chăn nuôi khỏi bị nhiễm bệnh. Hiện nay, 32 tỉnh của Philippines đang phải vật lộn với virus Dịch tả lợn châu Phi.

Việc Philippines quyết định triển khai tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi của doanh nghiệp Việt Nam cho đàn lợn là kết quả đàm phán, hợp tác giữa Bộ NNPTNT Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Philippines trong nỗ lực chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học, cùng cộng đồng thế giới bảo vệ sức khỏe vật nuôi cũng như sức khỏe con người.

Bà Pinky Pe Tobiano - Giám đốc điều hành Công ty KPP Powers Commodites Inc, đơn vị nhập khẩu vắc xin Dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam cho biết: "Kết quả hợp tác hôm nay giữa doanh nghiệp chúng tôi và Công ty AVAC Việt Nam đều dựa trên những căn cứ, nền tảng khoa học được triển khai rất chặt chẽ, bài bản. Thực tế, chúng tôi đã có một quá trình đánh giá hiệu quả bảo hộ của vaccine dịch tả lợn châu Phi rất nghiêm túc, kết quả đánh giá về độ an toàn, hiệu lực bảo hộ và các hồ sơ nghiên cứu, các dữ liệu mà chúng tôi nhận được đều rất tốt. Tiến độ đăng ký đều phù hợp với yêu cầu của Cục Quản lý Dược phẩm Philippines, do vậy chúng tôi quyết định nhập loại vaccine này để bảo vệ ngành chăn nuôi trước sự tấn công của dịch bệnh".

Giám đốc điều hành KPP Powers Commodites Inc cũng cho biết, doanh nghiệp của bà được Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines trực tiếp giới thiệu vaccine dịch tả lợn châu Phi "made in Vietnam" và ngay lập tức đã liên hệ với AVAC để đàm phán. Sau đó, hai bên đã tiến hành các thử nghiệm và đánh giá thận trọng.

Giữa tháng 8/2024, Bộ Nông nghiệp (DA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines đã công bố việc triển khai vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) vào quý III/2024.



Việc triển khai là hoàn toàn tự nguyện, hiện sẽ ưu tiên các trang trại thương mại đủ điều kiện, các doanh nghiệp bán thương mại và các cụm trang trại nuôi thả, nhất là các ở vùng đỏ và vùng hồng, dưới sự giám sát chặt chẽ kết hợp giữa DA – BAI. Tính đến ngày 14/7, Chương trình Phòng ngừa và Kiểm soát ASF Quốc gia (NASFPCP) của DA – BAI đã báo cáo có 403 vùng đỏ và 737 vùng hồng tại Philippines.