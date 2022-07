"Lệnh bảo vệ được đưa ra để chống lại tôi dựa trên những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật, vì vậy tôi sẽ phản hồi thông qua quy trình xét xử với sự thật và phẩm giá đặc trưng của tôi. Bởi có một vấn đề pháp lý đang diễn ra, tôi không thể đưa ra tuyên bố chi tiết tại thời điểm này. Tôi biết ơn vì vô số lời động viên và tôi đón nhận chúng bằng cả trái tim mình", Ricky Martin chia sẻ.



Trước đó, theo hãng tin AP, vào cuối tuần trước, một thẩm phán Puerto Rico đã thông qua lệnh cấm không cho ca sĩ và diễn viên liên lạc với người đã nộp đơn. Người khởi kiện giấu tên được cho là đã hẹn hò với Martin trong bảy tháng trước khi nộp đơn theo luật bạo lực gia đình của Puerto Rico.

Gia đình Ricky Martin. (Ảnh: IT).

Người phát ngôn của sở cảnh sát cũng nói với AP rằng, người khởi kiện không liên hệ với nhà chức trách mà đến thẳng tòa án. "Nếu người đó liên lạc với cảnh sát, các công tố viên sẽ xác định xem có đủ bằng chứng để buộc tội hay không", Valencia nói thêm.

Tài liệu cũng cáo buộc rằng nam ca sĩ thường xuyên gọi điện cho nguyên đơn và đã tiếp cận xung quanh nơi ở của anh ta ít nhất ba lần. Việc này khiến "người khởi kiện lo sợ cho sự an toàn của mình" và tiết lộ từng là nạn nhân của bạo lực khi cả hai còn bên nhau.

"Vua nhạc Latin" Ricky Martin bác bỏ lời tố cáo bạo lực gia đình

Mới đây, Ricky Martin cũng gặp rắc rối pháp lý với cựu quản lý. Rebecca Drucker khởi kiện nam ca sĩ không trả 3 triệu USD "tiền hoa hồng" sau khi cô giúp anh thoát khỏi vụ kiện bê bối kết thúc sự nghiệp.

Ricky Martin hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều lĩnh vực không chỉ ca hát mà còn làm diễn viên. Anh thường xuyên có những chuyến lưu diễn, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Ca sĩ nổi tiếng nhất với bài hát "The Cup of Life", ra mắt vào kỳ World Cup 1998. Ca khúc sau đó nhanh chóng nằm trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín thế giới. Album "Vuelve" có mặt ca khúc "The Cup of Life" từng nhận được đĩa bạch kim của RIAA. Trong gần 4 thập kỷ làm nghề, giọng ca đến từ Puerto Rico giành hơn 200 giải thưởng lớn nhỏ.

Nam ca sĩ Ricky Martin đã kết hôn đồng giới từ năm 2017 với nghệ sĩ Thụy Điển gốc Syria - Jwan Josef. Ricky công khai đồng tính năm 2010. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc bên người tình đồng giới và 4 con nhờ phương pháp mang thai hộ.