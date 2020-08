Vừa ra tù, kẻ 5 tiền án gây ra 50 vụ trộm

Ngày 9/8, Tài (trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.



Tài có 5 tiền án về trộm cắp, ra tù cuối tháng 5. Tài không về địa phương mà lang bạt để thực hiện các vụ trộm tài sản tại nhà dân, khách sạn, nơi công cộng.

Trần Đình Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: H Th.

Mới đây nhất, rạng sáng 28/7, Tài lẻn vào một khách sạn ở phường Trung Đô, thành phố Vinh (Nghệ An) lấy trộm 3 điện thoại di động, một đồng hồ, một nhẫn vàng, một thẻ ATM có 40 triệu đồng trong tài khoản cùng một valy.

Tài bị bắt khi đang trên chuyến xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội để tiêu thụ tang vật và lẩn trốn.

Tài khai từ tháng 6 đến tháng 7 đã thực hiện trót lọt 50 vụ trộm tài sản khắp cả nước, chủ yếu là ví tiền, điện thoại. Nhà chức trách làm rõ 34 vụ trong số này với tang vật 35 điện thoại di động, 21 triệu đồng.

Nhà chức trách thông báo cho ai là nạn nhân hãy liên hệ với công an.