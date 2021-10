"Vựa vàng" lớn nhất khu vực Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch

Phòng NNPTNT huyện Krông Nô cho biết, năng suất lúa hè thu năm nay đạt từ 8 tấn/ha trở lên. Bà con vô cùng phấn khởi vì năm nay lúa vừa được mùa được giá.

Lúa sau khi gặt được các thương lái thu mua tại chân ruộng với giá khoảng 7.300 - 8.500 đồng/kg tươi, còn phơi khô có giá từ 11.000 - 12.000 đồng/kg. Ảnh: An Nhiên

Do thời tiết thuận lợi nên năm nay lúa có hạt to, đều, chất lượng cao. Ông Trương Xuân Lai, một người dân trồng lúa ở xã Buôn Chóah cho biết, các giống lúa như đài thơm 8, ST21, ST24, ST25... là những giống lúa được nhiều người dân địa phương lựa chọn gieo trồng. Ảnh: An Nhiên