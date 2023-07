Bộ trưởng Lê Minh Hoan ấn tượng với mô hình chăm sóc, bảo vệ rừng ở huyện Anh Sơn, Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An cùng giao lưu, tặng quà cho người dân thôn 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: K.N