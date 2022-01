“Vùng đất thần kỳ” và “Thánh địa Trà” lọt Top đầu các điểm đến du lịch năm 2022

Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2022 được phân chia theo 5 hạng mục: Thiên nhiên; Phiêu lưu; Bền vững; Văn hóa và Lịch sử; Gia đình. (Ảnh: Ian Zinner/NatGeo)

Tiêu chí bình chọn Các điểm đến du lịch tuyệt nhất thế giới năm 2022 ("Best of the World 2022") theo National Geographic (NatGeo), nhằm tôn vinh sự mới mẻ, khác biệt và có ảnh hưởng khi Covid-19 đã khiến khách du lịch thay đổi cách nhìn nhận thế giới, cùng những gì họ đánh giá cao nhất.

Đảo Hokkaido của Nhật Bản lọt Top đầu hạng mục Văn hóa và Lịch sử trong danh sách Các điểm đến du lịch tuyệt nhất thế giới năm 2022 của NatGeo. (Ảnh: Yomiuri Shimbun/AP)

Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2022 được phân chia theo 5 hạng mục: Thiên nhiên; Phiêu lưu; Bền vững; Văn hóa và Lịch sử; Gia đình. Trong đó có một số Di sản Thế giới được UNESCO vinh danh 50 năm, cùng các vườn quốc gia và công viên động vật hoang dã, các hoạt động ngoài trời, du lịch Xanh, các cuộc phiêu lưu và hành trình của nhiều thế hệ. Châu Á có 2 điểm đến dẫn đầu hạng mục Văn hóa và Lịch sử, bao gồm:

"Vùng đất thần kỳ của Nhật Bản" với "viên ngọc ẩn" - thổ dân Ainu

Noboribetsu Onsen là resort suối khoáng nóng nổi tiếng nhất Hokkaido, là một phần của Vườn Quốc gia Shikotsu-Toya. (Ảnh: world.jal.co.jp)

Là đảo lớn thứ 2 nằm ở cực bắc đất nước, Hokkaido được mệnh là "Vùng đất thần kỳ của Nhật Bản" và là một trong những điểm đến hàng đầu. Hokkaido nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, thiên nhiên hoang sơ, những thôn làng ven biển độc đáo… đem lại cho khách du lịch cơ hội khám phá nhiều điều khác lạ, thú vị.

Khách du lịch tham gia một tour khám phá cuộc sống về đêm, bao gồm cả cảnh tiệc tùng tại "khu đèn đỏ" Kabuki-cho ở Saporo. (Ảnh: best-of-sapporo-japan)

Những trải nghiệm cuốn hút khách du lịch nhất tại Hokkaido là: "Thiên đường Onsen" (tắm suối khoáng nóng truyền thống của Nhật Bản) tại các resort có suối khoáng nóng tự nhiên được đánh giá là thanh bình nhất thế giới; Lễ hội Tuyết Saporo hoành tráng thu hút hơn 2 triệu khách du lịch mỗi năm.

Các tour khám phá cuộc sống về đêm, bao gồm cả cảnh tiệc tùng tại "khu đèn đỏ" Kabuki-cho ở Saporo (thành phố lớn nhất cũng là trung tâm hành chính của Hokkaido); Thưởng thức món BBQ Jingisukan (được đặt theo tên của Thành Cát Tư Hãn - vị tướng chinh phạt lừng danh, cũng là người sáng lập đế chế Mông Cổ năm 1206)…

Đi theo các tour tới làng Akanko Ainu Kotan, khách du lịch được trải nghiệm di sản văn hóa thổ dân Ainu thông qua các nghi lễ cổ xưa cùng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên của họ. (Ảnh: akanainu.jp)

Một điểm độc đáo rất cuốn hút nữa của Hokkaido là "viên ngọc ẩn" Akanko Ainu Kotan - làng thổ dân Ainu lớn nhất Nhật Bản, nằm bên bờ hồ Akan nơi có cảnh quan rất ngoạn mục.

"Thánh địa trà" Phổ Nhĩ với dư âm "Con đường Trà cổ" huyền thoại

Núi Jingmai thuộc thành phố Pu'er (Phổ Nhĩ), ở khu vực biên giới phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với rừng chè cổ thụ hoang dã được cho là khoảng 2.700 năm tuổi, cùng những đồn điền chè cổ thụ bán hoang dã (trồng) hơn 1.000 năm tuổi. Rừng chè cung cấp nguyên liệu tạo nên loại trà Pu'er (Phổ Nhĩ) - một trong "Thập đại danh trà" của Trung Quốc, cũng là một những loại trà đắt nhất thế giới bởi hương vị đặc biệt và phẩm chất khác lạ.

Núi Jingmai được mệnh danh là "Thánh địa Trà" bởi là một trong những vùng sử dụng tài nguyên trà sớm nhất, có ảnh hưởng đáng kể tới Văn hóa Trà thế giới. (Ảnh: China Daily)

Khu vực núi Jingmai từng là điểm khởi đầu của "Ancient Tea Horse Road" ("Con đường Trà cổ" huyền thoại hay còn gọi là Chamagudao, đôi khi còn được gọi là Con đường Tơ lụa phía Nam hoặc phía Tây Nam). Đây là một mạng lưới những con đường lữ hành uốn lượn qua các dãy núi từ Tứ Xuyên, Vân Nam tới Tây Tạng ở phía tây nam Trung Quốc; mà người xưa thường buôn bán theo cách tính khoảng 60kg trà bằng giá trị 1 con ngựa Tây Tạng.

Tới "Thánh địa Trà" núi Jingmai, khách du lịch vừa được thưởng thức trà Phổ Nhĩ, vừa được trải nghiệm cuộc sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số địa phương. (Ảnh: yunnanexploration)

Ngày nay đường cao tốc đã thay thế cho các tuyến đường cổ xưa, giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận núi Jingmai theo các tour kết hợp thưởng thức Trà Phổ Nhĩ với trải nghiệm cảnh quan văn hóa lâu đời nổi tiếng này. Đồng thời giao lưu và tìm hiểu thêm về cuộc sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số địa phương gồm Blang, Dai, Hani và Wa - những người vẫn gìn giữ ngôn ngữ, phong tục và nghi lễ truyền thống riêng độc đáo...