Vườn cà phê bị chặt phá với mục đích kỳ lạ gây hoang mang ở Gia Lai

Ngày 8/11, Công an xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết đang tiến hành xác minh vụ phá hoại vườn cà phê của bà Vũ Thị Xuân ở làng Đê Rơn, xã Đăk Djrăng.

Trao đổi với phóng viên, bà Xuân cho biết, gia đình trồng 400 cây cà phê từ năm 2007, vườn cách nhà khoảng 1km. Hiện, vườn cà phê đang chín rộ chuẩn bị thu hoạch.

Cành cà phê sai quả chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình bà Vũ Thị Xuân bị kẻ gian chặt phá.

Sáng 7/11, khi đi thăm vườn thì bà Xuân bàng hoàng phát hiện vườn cà phê của mình đã bị phá tan hoang. Qua kiểm đếm, bà Xuân phát hiện 23 cây bị cắt hết ngọn, chặt cành, thậm chí chặt ngang thân. Đáng chú ý, 23 cây cà phê chỉ bị chặt phá, chứ không hề lấy quả.

Bà Xuân cho biết, nhiều năm trồng cà phê tại đây không hề có mâu thuẫn với ai. Hiện tại mỗi cây ước tính thu hoạch từ 17-25kg/cây, giá cà phê tươi hiện nay trên 20.000 đồng/kg khiến gia đình bà bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, cà phê bị triệt hạ sẽ không thể phục hồi được, buộc phải trồng lại cây con thay thế. "Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm đối tượng để bà con chúng tôi an tâm làm ăn", bà Xuân bức xúc nói.

Điểm kỳ lạ là các cành cà phê chỉ bị chặt, bẻ chứ không hề bị lấy quả.

Ông Hồ Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Djrăng cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân địa bàn xảy ra vụ việc vườn cà phê bị phá hoại, UBND xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc. Theo ông Thắng vụ việc lần này nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện, xã đã báo cáo công an huyện để điều tra vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.