Vườn quốc gia Phước Bình được thành lập theo Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 8/6/2006, chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình thành Vườn quốc gia Phước Bình trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam.

Vườn có tổng diện tích 19.814 ha chia làm 3 phân khu chức năng gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 10.486 ha, Khu phục hồi sinh thái rộng 9.144 ha và Phân khu hành chính - dịch vụ rộng 184 ha.

Hiện trạng thảm thực vật rừng gồm kiểu rừng kín thường xanh chủ yếu cây lá rộng á nhiệt đới núi thấp có diện tích 1858,94ha, chiếm 9,38% diện tích tự nhiên Vườn, phân bố ở độ cao trên 1000m so với mực nước biển, ở phía Tây, Tây Bắc và phía Bắc Vườn Quốc gia. Kiểu rừng này phát sinh trên các loại đất Feralit núi cao. Nhiệt độ ở kiểu rừng này thường thấp hơn từ 3-40c so với vùng thấp; độ ẩm cao, nhiều mây mù.