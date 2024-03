Vương Lão Kiện - Giải pháp giúp kiểm soát bệnh run vô căn an toàn, hiệu quả

Đã có nhiều người bệnh kết hợp dùng Vương Lão Kiện trong quá trình điều trị đem lại hiệu quả hỗ trợ giảm run tốt và kiểm soát được chứng run lâu dài.

Bệnh run vô căn và những điều bạn cần biết

Run vô căn là một rối loạn vận động cơ thuộc hệ thần kinh trung ương gây ra các cơn run không kiểm soát ở nhiều bộ phận trên cơ thể như:

- Run theo kiểu gật đầu hoặc lắc đầu.

- Run miệng ảnh hưởng tới giọng nói, có thể kèm theo giật nhẹ mí mắt, môi, hoặc tại mũi.

- Run tay khiến người bệnh gặp khó khăn khi viết, vẽ, cầm, nắm và sử dụng các dụng cụ sinh hoạt khác. Có thể thấy rõ biểu hiện run khi người bệnh duỗi thẳng và để ngửa bàn tay. Triệu chứng run tay vô căn thường tăng lên khi tập trung làm một công việc nào đó, đặc biệt là những việc yêu cầu độ chính xác cao, run tăng khi mệt mỏi, lo âu và thường hết khi ngủ hoặc nghỉ ngơi.

- Ở giai đoạn nặng, người bệnh sẽ khó cầm tách hoặc cốc mà không đánh đổ nước ra ngoài; khó trang điểm ở nữ và khó cạo râu ở nam; đi đứng khó khăn, nói năng không lưu loát rõ ràng; mất khả năng thực hiện những việc làm đòi hỏi kỹ năng vận động khéo léo như đánh đàn hoặc vẽ…

Run tay là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh run vô căn.

Bệnh run vô căn có diễn tiến khác nhau ở mỗi người. Một số người có triệu chứng khá nhẹ suốt đời, trong khi có người lại bị run nhiều hơn và tăng theo thời gian.

Vậy nguyên nhân gây bệnh run vô căn là gì? Hiện nay các nhà khoa học chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh run vô căn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng những bất thường ở tế bào thần kinh não và gen di truyền có thể là nguyên nhân gây ra run tay vô căn. Cụ thể, nếu gia đình có bố hoặc mẹ có tiền sử run vô căn, nguy cơ mắc bệnh của con là 50% (do 2 loại gen FET1 và ETM2).

Run vô căn có tính di truyền cao, lên tới 50%.

Ngoài ra, tuổi tác cũng là một nhân tố gây bệnh run vô căn. Nếu ở độ tuổi 40-60, tỷ lệ mắc là 4% thì những người từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc khoảng 14%. Trên thực tế bệnh run vô căn có thể xuất hiện ở tất cả các độ tuổi, kể cả run vô căn ở trẻ em.

Vương Lão Kiện - Giải pháp giúp kiểm soát bệnh run vô căn an toàn, hiệu quả được nhiều người bệnh tin dùng

Run vô căn là một bệnh lý thần kinh mạn tính, tiến triển chậm theo thời gian. Hiện chưa có thuốc đặc trị và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong thực tế, bác sĩ cũng hạn chế kê đơn thuốc điều trị run vô căn vì các thuốc này gây nhiều tác dụng phụ và lệ thuộc thuốc khi dùng thời gian dài. Do đó, nhiều người bệnh run vô căn đã tìm đến giải pháp từ thảo dược để giảm run an toàn, không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Tiêu biểu trong đó là viên uống thảo dược Vương Lão Kiện giúp giảm run chân tay, hăng say vận động, với thành phần chính là bộ đôi thảo dược "Thiên ma, Câu đằng".

Vương Lão Kiện - Hỗ trợ kiểm soát bệnh run vô căn an toàn, hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, một số hoạt chất sinh học tự nhiên có mặt trong Thiên ma, Câu đằng có khả năng cải thiện đáng kể tình trạng run, bởi tác dụng an thần, trấn tĩnh, ổn định tính dẫn truyền, đồng thời chúng còn có vai trò như tiền chất dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh nên sẽ giúp cân bằng, điều chỉnh lại các rối loạn chức năng của não bộ, từ đó giúp giảm run chân tay hiệu quả.

Với thành phần từ các thảo dược tự nhiên, Vương Lão Kiện được đánh giá là một giải pháp tự nhiên hữu hiệu cho chứng bệnh run vô căn cũng như chứng run do nhiều nguyên nhân khác như Parkinson, rối loạn thần kinh thực vật, run do tuổi già, run sau tai biến…

Quả thật, đã có nhiều người bệnh run vô căn tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm Vương Lão Kiện để kiểm soát tốt chứng run. Như trường hợp của bác Nguyễn Quốc Huy (Sóc Sơn, Hà Nội) đã giảm run đến 80%, bác chia sẻ:

"Ban đầu, uống Vương Lão Kiện đến hộp thứ 3 thì cũng không mấy cải thiện, chân tay vẫn run nhưng thấy đỡ được cái vai gáy. Lúc ấy vẫn còn bán tín bán nghi sợ như trước, nhưng thôi còn nước còn tát cứ uống tiếp xem. Uống đến hộp thứ 7 thì môi đỡ bị giật và lúc ấy thì mình mới tin tưởng thật sự vào cái sản phẩm Vương Lão Kiện này!"

Nhờ kết hợp dùng Vương Lão Kiện mà chứng run tay của bác Huy đã cải thiện hơn 80%.

Thừa thắng xông lên, ông Huy kiên trì uống đến hộp thứ 15 thì quả nhiên bệnh run đã cải thiện đáng kể: "Đến hộp thứ 15 thì tôi cầm được đũa ăn bình thường, lúc ý là vui lắm, cả nhà đều vui. Uống đến hộp thứ 20 là tôi bây giờ đi xe được rồi. Trước đây cầm quân cờ không được, run lắm nhưng giờ cầm thoải mái, nó cũng run nhưng chơi cờ được rồi. So với lúc nặng nhất thì giờ tôi đã cải thiện được 85% rồi."

Căn bệnh run vô căn khiến nhiều người dần mất đi tự tin vào bản thân, sống khép kín và đánh mất niềm tin cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì điều trị và không quên kết hợp sử dụng Vương Lão Kiện hàng ngày thì bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự tự tin và làm chủ cuộc sống.