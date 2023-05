Nguyên nhân bị run tay ở người trẻ - Cách giúp giảm run hiệu quả với Vương Lão Kiện

Nguyên nhân gây run tay ở người trẻ

Chứng run tay ở người trẻ có thể là các cơn run sinh lý bình thường hoặc run do bệnh lý và các vấn đề sức khỏe có liên quan đến yếu tố thần kinh dưới đây!

Run sinh lý tăng cường

Là các cơn run nhỏ, đôi khi không dễ nhận thấy. Cơn run sinh lý tăng cường thường biểu hiện khi người trẻ gặp phải tình trạng như: căng thẳng, lo lắng quá mức, thiếu ngủ, mệt mỏi, uống nhiều cà phê,... Chứng run này thường không cần điều trị và tự biến mất sau khi điều chỉnh thói quen, lối sống.

Người trẻ bị run tay có thể do uống quá nhiều cà phê

Bệnh run vô căn

Là chứng run không xác định được nguyên nhân cụ thể gây run. Bệnh run vô căn thường có liên quan đến yếu tố di truyền trong gia đình. Cơn run của bệnh run vô căn có một số đặc điểm sau:

● Run đối xứng cả hai tay, run bắt đầu khi bạn cầm đồ vật như ly nước, cây bút… Biên độ run thấp và thời gian run ngắn (1-2 giây).

● Run chủ yếu ở tay và nửa thân trên (cằm, lưỡi, đầu), rất ít khi run xảy ra ở chân. Phần đầu run kiểu run dọc (gật gật) hoặc run ngang (lắc đầu).

● Run tăng khi vận động, giảm khi dùng một chút rượu hoặc thuốc an thần. Tuy nhiên, lạm dụng rượu để giảm run sẽ khiến bệnh run vô căn trở nên nghiêm trọng hơn.

Run do rối loạn thần kinh thực vật

Người trẻ bị rối loạn thần kinh thực vật có thể xuất hiện các triệu chứng hồi hộp, tim đập nhanh, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa và cả run tay chân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu ở người trẻ thường là do tâm lý như sang chấn tinh thần, mệt mỏi, lo âu, stress…

Đặc điểm run do rối loạn thần kinh thực vật như sau:

● Run đối xứng hai bên, run nhiều ở các ngón chi, run rõ rệt khi cầm bút viết, vẽ, ký tên.

● Run bất cứ khi nào, run tăng khi người trẻ hồi hộp, căng thẳng, lo lắng.

● Run có thể giảm khi người bệnh điều chỉnh tâm lý và cảm xúc của bản thân.

Run tay ở người trẻ do rối loạn thần kinh thực vật dễ thấy khi viết chữ

Bệnh cường giáp

Người trẻ mắc bệnh cường giáp cũng có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự rối loạn thần kinh thực vật như run tay chân, tim đập nhanh, bứt rứt, vã mồ hôi, căng thẳng, khó chịu…

Tuy nhiên người bệnh cường giáp có đặc điểm mắt lồi hơn, bướu cổ to và triệu chứng run xuất hiện khi để hai tay song song với mặt đất.

Các nguyên nhân khác

Ngoài ra việc thiếu một số vitamin, khoáng chất như magie, vitamin B6, vitamin B12 hay vitamin D… cũng có thể là nguyên nhân gây run tay. Một số ít trường hợp, những cơn run còn có thể là triệu chứng của nhiễm độc kim loại nặng kèm theo các biểu hiện như co giật, yếu cơ, teo cơ…

Người trẻ bị run tay do thiếu các loại vitamin nhóm B

