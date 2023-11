Vương Lão Kiện - Giải pháp hỗ trợ giảm run an toàn, hiệu quả cho người bệnh run tay chân Vương Lão Kiện - Giải pháp hỗ trợ giảm run an toàn, hiệu quả cho người bệnh run tay chân

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vương Lão Kiện là giải pháp hỗ trợ giảm run chân tay do nhiều nguyên nhân như bệnh/hội chứng Parkinson, run vô căn, run do rối loạn thần kinh thực vật, run do tổn thương tiểu não hay sau tai biến mạch máu não.

Kiên trì dùng Vương Lão Kiện không chỉ hỗ trợ giảm run chân tay, giúp người bệnh cầm nắm chính xác hơn, tăng cường khả năng vận động mà còn lấy lại sự tự tin, tự chủ trong cuộc sống. Vương Lão Kiện – hỗ trợ giảm run chân tay, hăng say vận động Công dụng sản phẩm Vương Lão Kiện TPBVSK Vương Lão Kiện là giải pháp hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh run tay chân với 2 công dụng chính: - Hỗ trợ làm giảm triệu chứng run (run tay khi cầm nắm, đi đứng run rẩy, run đầu, run môi, nói run run...) trong bệnh Parkinson, hội chứng Parkinson, di chứng sau tai biến mạch máu não, run vô căn và do rối loạn thần kinh thực vật. - Hỗ trợ vận động bình thường của cơ thể, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh run chân tay. Tại sao Vương Lão Kiện lại hiệu quả với nhiều nguyên nhân gây run? Vương Lão Kiện có hiệu quả hỗ trợ điều trị chứng run bởi sản phẩm có cơ chế tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây run - đó chính là sự tổn thương của hệ thần kinh và sự rối loạn dẫn truyền thần kinh. Cụ thể: Run tay chân do mắc bệnh/hoặc hội chứng Parkinson Câu đằng (thành phần chính trong Vương Lão Kiện) chứa các hoạt chất sinh học có tác dụng ức chế enzym MAO-B (enzym gây thủy phân chất dẫn truyền thần kinh dopamin), từ đó giúp gián tiếp làm tăng nồng độ dopamine trong não. Bên cạnh đó, thảo dược này còn giúp thư giãn, làm mềm cơ, từ đó hỗ trợ giảm co cứng cơ, tăng khả năng vận động. Tác dụng Vương Lão Kiện với người bệnh Parkinson. Sự kết hợp của bộ đôi thảo dược Thiên ma, Câu đằng trong Vương Lão Kiện có tác dụng an thần, trấn tĩnh, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng ngoài vận động của bệnh Parkinson như trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, táo bón… Ở người bệnh Parkinson, sự kết hợp của Vương Lão Kiện cùng thuốc điều trị sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm giảm run, cải thiện khả năng vận động cho người bệnh, làm chậm tiến triển của bệnh, giảm tình trạng nhờn thuốc. Run vô căn Vương Lão Kiện với cơ chế an thần, trấn tĩnh, cung cấp tiền chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh, ổn định tính dẫn truyền thần kinh sẽ đem lại tác dụng hỗ trợ giảm run tay chân vô căn hiệu quả. Người bệnh run vô căn sử dụng Vương Lão Kiện từ sớm sẽ giúp hỗ trợ giảm run tay chân, cầm nắm chắc chắn, ăn uống và sinh hoạt dễ dàng hơn. Run do rối loạn thần kinh thực vật Thiên ma, Câu đằng - thành phần chính có trong sản phẩm đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ làm giảm đáng kể tình trạng run tay, hồi hộp do rối loạn thần kinh thực vật. Bên cạnh đó, sản phẩm có ưu điểm sử dụng được lâu dài, không gây tác dụng phụ và không lệ thuộc thuốc. Tác dụng của Vương Lão Kiện với người bệnh run do rối loạn thần kinh thực vật Run do các nguyên nhân khác Đối với các trường hợp run sau tai biến, run ở người cao tuổi hoặc do tác dụng phụ của thuốc, sử dụng Vương Lão Kiện giúp cung cấp tiền chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh, hỗ trợ quá trình nuôi dưỡng và sửa chữa các tế bào thần kinh bị tổn thương. Điều này góp phần làm chậm quá trình lão hóa và thoái hóa của tế bào thần kinh, từ đó hỗ trợ cải thiện triệu chứng run cũng như khả năng vận động của người bệnh. Người dùng chia sẻ về hiệu quả hỗ trợ giảm run tay chân của Vương Lão Kiện Với gần 10 năm trên thị trường, TPBVSK Vương Lão Kiện đã được hàng ngàn người bệnh run tay chân tin tưởng lựa chọn sử dụng để hỗ trợ giảm run chân tay, nâng cao chất lượng cuộc sống và lấy lại tự tin của chính mình. Dưới đây là các câu chuyện điển hình nhất: Ông Nguyễn Duy Dật (trú tại Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - bị run vô căn hơn 10 năm "Uống Vương Lão Kiện thời gian đầu tôi cũng chưa thấy cải thiện lắm, nhưng theo lời dược sĩ tư vấn phải kiên trì dùng từ 3 đến 6 tháng nên tôi vẫn duy trì sử dụng. Ấy thế mà từ tháng thứ 4 trở đi, các triệu chứng run tay đã giảm đi dần... Tay tôi giảm run, làm việc gì cũng chính xác hơn. Bây giờ ra ngân hàng, tôi cũng không phải điểm chỉ nữa, nét ký ổn định, rõ ràng. Đi ăn tiệc, tôi cũng không sợ gắp thức ăn vung vẩy ra ngoài." - ông Dật vui mừng chia sẻ. Ông Dật chia sẻ về hiệu quả sau khi dùng Vương Lão Kiện Nguyễn Thị Giang (sống tại Uông Bí, Quảng Ninh) - Bị run tay 5 năm sau một cú sốc tâm lý, căng thẳng, stress kéo dài Chị Giang vui mừng chia sẻ lại thành quả sau khi kiên trì dùng Vương Lão Kiện: "Thời gian đầu tôi uống 6 viên/ngày, sau 3 tháng là tôi thấy bắt đầu có hiệu quả, run giảm được 30 - 40%. Ba tháng tiếp theo giảm còn 4 viên/ngày. Sau khi dùng được một năm thì run đỡ nhiều, phải được 70 - 80%. Hiện nay, tôi vẫn đang dùng Vương Lão Kiện để hỗ trợ duy trì hiệu quả giảm run, ngừa chứng run tái phát". Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm Vương Lão Kiện - Hỗ trợ giảm triệu chứng run chân tay. Đừng quên sử dụng Vương Lão Kiện ngày 4-6 viên, chia 2 lần và kiên trì dùng 1 đợt liên tục tối thiểu từ 3-4 tháng nếu bạn đang bị run tay chân nhé! *Vương Lão Kiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Loại hạt mùi lạ có nhiều công dụng cho sức khỏe, là gia vị không thể thiếu khi nấu món phở gà. 29/10/2023 08:22

Chỉ từ một loại cây, doanh nghiệp ở Lâm Đồng tạo ra 100 sản phẩm rất tốt cho sức khỏe 29/10/2023 19:31 Chia sẻ